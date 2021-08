Botelho destaca importância da aprovação de matéria da previdência

Foto: Fernanda Trindade

Na última quinta-feira (05), o deputado Ulysses Moraes realizou uma visita no quartel do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) de Mato Grosso. Como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), o parlamentar foi conhecer a estrutura do local.

O tenente-coronel PM Paulo César fez toda a apresentação do local , explicou o funcionamento e destacou o projeto social de jiu-jitsu e futebol que beneficia crianças e adolescentes na capital mato-grossense.

“Toda a estrutura é muito bacana e bem organizada. Parabéns a todos os policias da Rotam pelo trabalho tático de segurança no nosso estado. Vamos sempre ajudar no que for possível para melhorar a qualidade de trabalho para esses profissionais”, destacou o deputado.

O parlamentar conheceu ainda o Centro de Recarga e Munições da Rotam, que é o único no país. Este centro dá suporte às atividades de treinamentos de tiros, não somente aos policiais Rotam, mas de outras unidades da Polícia Militar de Mato Grosso. Além de possibilitar dispor de munições de instrução para atender cursos de formação, capacitação e atualização profissional.

“É muito interessante saber como funciona esse centro de munições. Esse é um serviço mais que necessário para o treinamento dos policiais, porque permite a produção dessas munições”, disse Moraes.

Neste ano, o parlamentar já destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para segurança em Mato Grosso e essas visitas são essenciais para conhecer as demandas dos quarteis e batalhões e entender no que ainda se pode ajudar. “Estamos sempre à disposição da segurança e dos policiais para contribuir no que for possível. A visita no quartel da Rotam foi positiva”, finalizou o deputado.