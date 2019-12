Botelho diz que não é candidato a nada

Questionado por jornalistas na solenidade de posse do conselheiro Guilherme Maluf na presidência do Tribunal de Contas do Estado, na tarde desta segunda-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), afirmou que não é candidato ao Senado, no caso de eleição suplementar no próximo ano, e nem mesmo a uma vaga de conselheiro do TCE-MT.

Flávio Garcia – “Agradeço as manifestações de apoio, mas não sou candidato ao Senado. Não estou trabalhando para isso. Esquece tudo isso. Já falei até para todos os deputados”, disse o parlamentar que prevê uma agenda corrida esta semana para o plenário das deliberações, principalmente devido a tramitação do projeto de aumento da alíquota da previdência e das contas do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

“A reforma da previdência vai ser encaminhada para votação normal, com a alíquota de 14% para todo mundo. É isso que está caminhando. Podemos até construir outra coisa, mas no momento é isso. A proposta de escalonamento já foi abortada. A maioria dos deputados entendeu que essa proposta não é factível”, afirmou o presidente do Parlamento.

Botelho foi taxativo ao admitir que pretende votar o projeto da alíquota e as contas de Taques ainda este ano. “Espero votar este ano. Se precisar nós vamos trabalhar até sábado”, risos.

Sobre as contas do ex-governador Pedro Taques, o presidente da ALMT adiantou que desconhece o parecer da relatora do processo, a deputada Janaína Riva (MDB). “Espero votar as contas de Taques também esta semana. Não vi o parecer da deputada Janaína, mas já solicitei para apreciação em plenário”, argumentou.

Conforme Botelho, “é um direito do ex-governador Pedro Taques pedir o apoio dos deputados. É um direito democrático. Agora se o governador Mauro Mendes está pedindo pela reprovação, eu não vi nada neste sentido e isso não seria legal. Não acredito nisso”, completou.