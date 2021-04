Botelho é eleito presidente da Comissão Agropecuária da ALMT

Foto: Ronaldo Mazza

Desenvolver o trabalho com foco no Zoneamento Socioeconômico Ecológico – ZSEE/MT; na criação do Estatuto do Pantanal; no fortalecimento da agricultura familiar e regularização fundiária. Essas são algumas das ações que serão acompanhadas e desenvolvidas pela Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária, que elegeu como presidente o deputado Eduardo Botelho, 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, (DEM), nesta segunda-feira (19).

“Assumi hoje a presidência da comissão da agricultura. Quero trabalhar muito com os deputados que estão nessa comissão. Temos assuntos importantes a serem revistos esse ano. A questão da agricultura familiar, a questão do Pantanal e do Zoneamento Ambiental, além da regularização fundiária. É importante que tenhamos membros da comissão em cada um desses setores para acompanhar de perto as discussões”, disse Botelho.

O parlamentar reforçou a importância de audiências públicas para que os projetos possam avançar. Um deles é a elaboração do Estatuto do Pantanal, ação necessária em que Botelho defende a participação de moradores e produtores da região para que o documento seja elaborado de acordo com a realidade local, viabilizando ações que fomentem e economia sustentável, através de políticas públicas que propiciem a proteção do bioma, fortaleçam o turismo, gerando emprego e renda. No ano passado, Botelho percorreu trechos do Pantanal onde constatou inúmeros focos de queimadas que prejudicaram, significativamente, a fauna e a flora.

Compõem essa comissão: Eduardo Botelho – presidente; Elizeu Nascimento – vice-presidente e membros Nininho, Valdir Barranco e Xuxu Dal Molin. São suplentes: Dr. Gimenez, Dr. Eugênio, Sebastião Rezende, João Batista do Sindspen e Dilmar Dal Bosco. .