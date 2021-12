Botelho é homenageado no 34º aniversário da Academia de Polícia Militar Costa Verde

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM) , recebeu a Moeda Honorífica da Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Mato Grosso.

A cerimônia de entrega foi feita durante a comemoração dos 34 anos de criação da academia, nesta quinta-feira (2), no Jardim Costa Verde, em Várzea Grande, momento em que também foram inaugurados o novo Centro de Recarga e a pista de atletismo.

Desde que foi criada em 27 de novembro de 1987, a APMCV já capacitou aproximadamente dois mil oficiais militares, entre operacionais, administrativos e do quadro de saúde.

“Agradecemos o apoio do deputado Botelho, que nos deu a honra de estar aqui conosco e esperamos contar sempre com essa ajuda primorosa da Casa de Leis, que ajuda toda a sociedade mato-grossense. Na academia nos sentimos renovados porque o espírito do cadete da Polícia Militar aflora, para quem viveu isso aqui de verdade. A pista de atletismo é uma grande ação do coronel Ferraz, juntamente com o pessoal da comunidade, parceria da Prefeitura de Várzea Grande, projeto que vem com o intuito de formar novos atletas e isso vai ser muito bom, uma vez que o esporte liberta.”, destacou o coronel PM Jonildo José de Assis.

Em seu discurso, Botelho agradeceu a homenagem e se dispôs a trabalhar muito mais pela Segurança Pública. Citou algumas das inúmeras ações realizadas, a exemplo da liberação de recursos para a compra de viaturas para as polícias militar e civil; compra de duas mil pistolas e novos equipamentos para a Banda da Polícia Militar.

“Foi uma satisfação receber essa homenagem. Motivo de muito orgulho em reconhecimento ao meu trabalho, contem sempre com a Assembleia Legislativa e com o deputado Eduardo Botelho. Aqui tem saído pessoas de valores e estão de parabéns, tenho certeza que novos formandos, serão bons oficiais prestado serviços para Mato Grosso. Estamos orgulhosos com o resultado que a polícia tem dado à sociedade!”, afirmou Botelho.