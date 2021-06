Botelho garante apoio para investimentos em segurança pública no Coxipó do Ouro

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Investimentos em câmeras de alta resolução e ponto de apoio para ronda da Polícia Militar. Esses foram os encaminhamentos feitos pelo primeiro-secretário da Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), durante a reunião pública, realizada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, nesta quinta-feira (10), na sede da Associação dos Moradores do Coxipó do Ouro.

Na oportunidade, Botelho entrou em contato com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, para alinhar as reivindicações. Disse que a instalação fixa de uma unidade da PM no momento não é viável por causa do efetivo, mas será possível intensificar o trabalho na região.

“Já ligamos para o secretário de Segurança Pública [Bustamante] para criar um ponto de apoio, onde policiais que fazem a patrulha rural passem por aqui. Também estamos trabalhando para colocar câmeras com alta resolução para identificar carros e pessoas que circulam por aqui. E o secretário nos deu sinal positivo para atender essas questões”, informou Botelho.

Thiago Calaça Pedroso, presidente da Associação dos Moradores do Coxipó do Ouro, agradeceu o trabalho junto à comunidade. “Estamos aqui com algumas solicitações para o deputado Botelho, como o videomonitoramento para melhorar a segurança e a instalação nesse local de um ponto de apoio da polícia, aqui onde construímos a associação. Também agradecemos a força que nos dão. A polícia sempre aqui dando segurança a mais para a nossa comunidade”.

O coronel Esnaldo de Souza Moreira solicitou o intermédio do parlamentar à regulamentação da jornada voluntária de policiais no momento de folga. “O deputado ficou de levar essa demanda ao governador Mauro Mendes, que é muito sensível nessas questões, para verificar o retorno dessa lei, para otimizar o nosso efetivo às regiões onde a estrutura do efetivo ainda não é tão grande e poder atender a sociedade como um todo”, finalizou.

O Distrito Coxipó do Ouro é formado pelas seguintes comunidades: Rio dos peixes, Barreiro branco, Batec, Arraial dos Freitas, São Jerônimo, Pirapora, Ponte de Ferro, Lagoa encantada, Buritizal, Terra Santa e Rio dos médicos