Botelho intervém e Energisa garante manutenção para comunidades de Livramento

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Após percorrer diversas comunidades de Nossa Senhora do Livramento e constatar as dificuldades que os moradores enfrentam pela constante queda de energia elétrica, o deputado Eduardo Botelho (União), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa se reuniu, na terça-feira (22), com o diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso, Riberto José Barbanera, para pedir medidas emergenciais que solucionem a situação.

Ninho das Águias é uma das comunidades mais afetada pelo problema. No último sábado, Botelho esteve lá e ouviu o clamor pela manutenção da rede de energia.

Barbanera garantiu que a equipe técnica irá fazer, ainda está semana, o levantamento sobre os fatores que estão provocando a queda de energia.

“O Botelho trouxe pra nós uma demanda a respeito da qualidade no fornecimento de energia elétrica, interrupções que estão acontecendo. É um período crítico de chuvas, mas vamos olhar com carinho para ver o que será possível fazer, tomar as providências e sanar esse problema. Na verdade, temos um plano de manutenção que executamos ao longo do ano, no período das chuvas, com a umidade, a arborização cresce mais rápido e, se chega à rede provoca o desligamento. Acredito que ainda nesta semana a gente faça a inspeção lá para verificar o problema e imediatamente, executar o que for necessário para levar mais tranquilidade à população”, garantiu o presidente.

Para o deputado, levar ações para a população é prioridade. Tanto que intensifica as visitas nos finais de semana nas comunidades, conversa com moradores e lideranças. As solicitações que recebe são apresentadas ao governo através de indicações, projetos, além do intermédio junto aos órgãos competentes.

Botelho disse que está otimista com os encaminhamentos feitos pela Energisa, para ajudar os moradores que perdem alimentos pela falta de energia elétrica.

“O presidente nos atendeu muito bem, já passou para a área técnica e determinou a vistoria lá, para fazer manutenção na rede de energia. Então, tivemos a reunião no fim de semana e já estamos dando retorno. Estamos indo em várias comunidades para ouvir as reivindicações e buscamos soluções. É isso que a população espera dos deputados, é isso que merecem. Existem muitos problemas de energia, mas o Ninho das Águias está insustentável, porque estão ficando praticamente dois dias da semana sem energia. Então, isso é muito grave, muito ruim, porque perde leite, queijo e tudo o que estão fazendo e que precisa de geladeiras ou resfriadores. Isso é muito ruim, mas o presidente da Energisa garantiu que vai resolver esse problema”, afirmou.

Também participou o representante da comunidade Rancharia, Bibiano Pereira Leite, que relatou as dificuldades enfrentadas causadas pelo problema.