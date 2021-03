Botelho pede ao governo inclusão de doadores de sangue e de medula óssea na 1ª etapa de vacinação

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A reivindicação por priorizar a vacinação contra a Covid-19 e empenho para promover melhoria nas condições estruturais e de trabalho para os profissionais das Forças de Segurança Pública serão prioridade para a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 2021. É o que afirma o novo presidente da comissão, deputado João Batista do Sindspen (Pros), eleito durante sessão de instalação realizada na manhã desta quarta-feira (24). O deputado Ulisses de Moraes (PSL) foi eleito vice-presidente.

“A necessidade urgente de vacinação dos profissionais da Segurança é a principal preocupação nesse primeiro momento para a comissão, que já deu iniciou a um diálogo com o governador para que Mato Grosso, assim como outros estados, reforce o pedido ao Ministério da Saúde para que esses trabalhadores sejam vacinados o quanto antes”, defendeu.

João Batista destacou ainda que pretende dar continuidade aos trabalhos já iniciados pela gestão anterior, sob a presidência do deputado Delegado Claudinei (PSL). “Já temos um norte para desenvolver as ações que são os relatórios realizados ao longo de 2020, que contém dados das visitas realizadas pela comissão nos diversos municípios e unidades das forças de Segurança do Estado de Mato Grosso, bem como das reuniões realizadas com os Conselhos de Segurança nos mais de setenta municípios em que estão instalados”, afirmou.

Outra preocupação discutida durante a reunião é sobre o aumento dos índices de criminalidade em decorrência da pandemia. Segundo o presidente eleito, a comissão pretende fazer um levantamento para saber sobre os principais pontos críticos e reunir as forças de segurança do estado para discutir um plano de ação unificado. “A comissão de segurança tem essa missão pra agora também, de dialogar com as comunidades, com os líderes comunitários, com os Conselhos de Segurança dos bairros para, a partir daí, reunir com os representantes das forças de segurança pública e planejar as ações de reforço para este período de pandemia”, defendeu.

Também compõem a Comissão de Segurança Pública e Comunitária como membros titulares os deputados Elizeu Nascimento (DC), Dr. João (MDB), João Batista (PROS) e Delegado Claudinei (PSL). Na suplência estão Faissal (PV), Dr. Gimenez (PV), Paulo Araújo (PP), Lúdio Cabral (PT) e Valdir Barranco (PT).