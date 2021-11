Botelho propõe projeto Nasce uma Criança, planta-se uma árvore

Foto: Fernanda Trindade

O deputado Ulysses Moraes (PSL) recebeu na segunda-feira (29), em Primavera do Leste, o Título de Cidadão Primaverense. O parlamentar morou no início deste ano no município e, após sua atuação parlamentar por lá, agora recebe com honra esse título da Câmara de Vereadores. O deputado chegou a receber até moção de repúdio e, após as eleições de 2019, com a renovação de 73% dos vereadores, agora o deputado recebe com reconhecimento o título de cidadão.

“Estamos contentes com esse reconhecimento, mas mais ainda em ver que houve uma boa renovação política na Câmara de Vereadores do município. Moramos em Primavera e conseguimos ver a realidade dos moradores da região e ajudar no que foi possível e sempre estamos por lá atendendo as demandas. Gosto demais da cidade e principalmente das pessoas”, disse Moraes.

Vale destacar que apenas quatro dos quinze vereadores Câmara Municipal de Primavera do Leste se elegeram. “É bom ainda ver que houve uma renovação bastante expressiva na cidade. Isso só mostra que a população realmente está de olhos abertos”, acrescentou o deputado.

Nesse período de pandemia, o parlamentar já destinou mais de R$ 1,5 milhões em emendas parlamentares. Deste valor, R$ 1 milhão foi para a reforma da Escola Estadual Sebastião Patrício, uma cobrança antiga do parlamentar e mais uma fiscalização que deu resultados com a retomada das obras.

Além disso, o deputado atuou também na causa animal. Neste ano, Moraes destinou R$ 200 mil para aquisição de um veículo móvel adaptado, o castramóvel. O objetivo é que esse veículo adaptado percorra todos os bairros da cidade e realize a castração gratuita de animais.

Indicações e requerimentos foram feitos à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), para que importantes vias sejam recuperadas e até pavimentadas, como as MTs 334 e 448 que, inclusive, estão para serem recuperadas.

Já em 2020, o parlamentar ainda destinou R$ 500 mil de suas emendas parlamentares para a Saúde do município. “Esse valor foi utilizado para ajudar na montagem dos primeiros leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid da cidade, que hoje conta com 30 leitos”, ressaltou.

Com essas e outras atuações já feitas pelo deputado, Moraes afirma que está honrado em receber esse título e que vai trabalhar ainda mais para a mudança em Primavera do Leste. “Vou fazer valer essa homenagem que estou recebendo e ajudar cada vez mais essa cidade que só traz desenvolvimento para o nosso estado”, pontuou o parlamentar.