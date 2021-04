Botelho recebe primeira dose da vacina Astrazeneca

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira (22), no sistema drive-thru, no Sesi Papa, em Cuiabá. Botelho, que tem 62 anos, foi imunizado com a vacina Astrazeneca e pediu paciência da população para aguardar a vez, conforme calendário de vacinação da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

O deputado também destacou as condições do espaço montado para acelerar a vacinação. “É uma estrutura muito boa, todos estão de parabéns. Todos têm que esperar com paciência porque esperei e chegou a minha vez. Logo todos estarão imunizados e livres do coronavírus!”, disse Botelho, que é um dos defensores da ampliação de posto de vacinação para acelerar a imunização.

Nesta sexta-feira (23), às 14h30, Botelho participará da abertura da central de vacinação, instalada no estacionamento da ALMT, no Centro Político Administrativo. Evento que contará com a presença do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB). Na semana passada, Botelho acompanhou a abertura do posto de vacinação no Parque Bernardo Berneck, em Várzea Grande, e já trabalha para levar os mesmos serviços no Jardim dos Estados. São ações realizadas graças a parceria da ALMT e prefeituras.