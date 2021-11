Botelho viabiliza convênio para asfalto em Nova Olímpia

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) abriu inscrições para a “Conferência contra a Corrupção: Um Olhar sobre o Controle, a Integridade e a Governança”. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, de forma online, com transmissão pelo canal de YouTube da CGE.

Ciclo especial do “Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz”, em referência ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado em 9 de dezembro, a conferência será voltada à alta administração, servidores públicos e pessoas jurídicas que se relacionam com o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O evento terá um painel e duas palestras no dia 06/12, das 8h30 às 11h40 e das 14h às 17h, e um painel e uma palestra no dia 07/12, das 8h30 às 11h40, com a participação de especialistas de renome nacional e local sobre controle, integridade e governança como instrumentos de prevenção e combate à corrupção.

No dia 06/12 (segunda-feira), pela manhã, haverá o painel “Integridade e Comprometimento da Alta Gestão”, com o controlador-geral do Estado do Paraná, Raul Siqueira, e a CEO Studio Estratégia, Roberta Volpato. A mediação ficará por conta do secretário-controlador geral do Estado de Mato Grosso, auditor Emerson Hideki Hayashida.

No dia 06/12, à tarde, o tema “Integridade nas Contratações Públicas sob o prisma da Nova Lei de Licitações” será assunto da palestra a ser conduzida pelo auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), Moisés Maciel.

Para encerrar a programação do primeiro dia, o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Eduardo Calmon, explanará sobre a “A Nova Lei de Improbidade Administrativa e seu Impacto no Direito Administrativo Sancionador”.

No dia 07/12 (terça-feira), a programação terá início com o painel “E-Prevenção como Instrumento de Fortalecimento da Governança e da Integridade Pública”, com o auditor e assessor do secretário do Tribunal de Contas da União (TCU) em Mato Grosso, Carlos Ferraz, e com a chefe da Unidade de Integridade e Governança da CGE-MT, auditora Cristiane Laura de Souza. A mediação ficará por conta do auditor da CGE-MT, Rodrigo Amorim.

Para encerrar o evento, será realizada a palestra “Ciências Comportamentais Aplicadas à Integridade Pública”, com Gabriel Cabral e Izabel Albuquerque, da CLOO Behavioral Insight Unit.

As inscrições, para efeito de emissão de certificado, podem ser feitas AQUI, até as 16h do dia 3 de dezembro.

Novos auditores

A conferência será o primeiro compromisso formal dos novos auditores do Estado, nomeados na última semana. Acompanhar o evento integrará a programação do Curso de Formação, que contabilizará 450 horas de aprendizado.

Confira abaixo a programação completa da conferência.