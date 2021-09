Botelho visita Câmara de Cuiabá e defende ações conjuntas

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), está com inscrições abertas para o 4º Curso de Policiamento Ambiental. As inscrições vão até 30 de setembro de 2021.

O objetivo do concurso é capacitar policiais militares das unidades de Polícia Militar de Proteção Ambiental, facilitando o desenvolvimento da aprendizagem sobre a legislação ambiental, oportunizando o acesso ao conhecimento em técnicas e táticas voltadas para o policiamento ambiental.

Para a inscrição e participação no curso, que oferecerá 50 vagas, os candidatos deverão atender alguns pré-requisitos, como ter no mínimo três anos de tempo de efetivo serviço, e deverão entregar a sua ficha de inscrição, bem como toda documentação exigida no edital, preferencialmente à 1º Seção do BPMPA pelo e-mail: http://bpmpa@pm.mt.gov.br .

Com duração de oito semanas, o curso está previsto para iniciar no dia 14 de outubro de 2021, e será ministrado no Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no Boletim Geral Eletrônico (BGE).