Botelho visita Gleba Resistência e debate regularização fundiária

Foto: Carol Coutinho / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Faissal Calil (PV) visitou, nesse final de semana, sete municípios e um distrito do interior do estado. O parlamentar esteve em Sorriso, Canabrava do Norte, Marcelândia, São José do Xingu, Distrito de Santo Antônio da Fontoura, além de São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte e Água Boa, onde ouviu demandas e participou de reuniões com autoridades locais.

O primeiro município visitado por Faissal foi Sorriso, localizado no médio-norte do estado. Lá, o parlamentar ouviu a necessidade sobre o aumento de efetivos do Corpo de Bombeiros da cidade, pedido este que será repassado pelo deputado ao governo do Estado. Juntamente com o deputado federal José Medeiros (Podemos), ele também participou de uma reunião na Câmara Municipal com os vereadores.

Na sequência, Faissal foi até São Felix do Araguaia, onde tomou café da manhã e se reuniu com a prefeita do município, Janailza Taveira Leite (Solidariedade). Os dois conversaram sobre demandas da cidade e aproveitaram para debater melhorias para a população da região, que fica no nordeste do estado, distante 1.200 quilômetros de Cuiabá.

“Em meu mandato, tenho como princípio visitar pessoalmente os mais variados municípios de nosso estado. Para melhorar Mato Grosso, nada melhor do que ir ouvir de cada cidadão o que eles anseiam e o que podemos fazer pela qualidade de vida de cada um dos moradores de nossas cidades. Ter esse diálogo com a população e autoridades destes municípios só faz com que nosso estado evolua ainda mais”, apontou o deputado.

Faissal também visitou o distrito de Santo Antônio do Fontoura (distrito de São Feliz do Araguaia). No domingo, ele esteve na cidade de Canabrava do Norte, também localizado na região nordeste de Mato Grosso. Lá o deputado se reuniu com o prefeito João Cleiton (PSDB), além de vereadores. O parlamentar encerrou a viagem em Água Boa e Porto Alegre do Norte.

“Voltaremos para Cuiabá com muitas ideias e demandas para tirar do papel e colocar em prática na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também pretendo me reunir com representantes do governo do Estado para levar ao Executivo algumas questões para serem implantadas nestas regiões, tão importantes para nosso estado. São ações em diversos setores, como saúde, educação, segurança, turismo e meio ambiente, por exemplo”, completou Faissal.