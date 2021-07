Botelho visita maternidade de VG e garante empenho para instalação de UTI neonatal

Em Mato Grosso, profissionais do esporte têm a chance de receber um útil auxílio financeiro que visa reduzir o impacto da pandemia no setor. Com investimento de R$ 1,5 milhão, o edital Movimentar Desporto, Paradesporto e Lazer vai selecionar projetos de videoaulas propostos por profissionais de educação física, instrutores de dança e de lutas, e gestores esportivos de todo o Estado.

Cada proposta aprovada receberá R$ 3 mil para o desenvolvimento de atividades online, totalizando 500 projetos beneficiados. Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a seleção pública está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (09.07) no site da Secel (link direto aqui).

“Essa uma iniciativa inédita no país para ajudar o setor esportivo, um dos mais afetados economicamente pelas medidas de restrições e de distanciamento social. É uma política pública do Governo de Mato Grosso que auxilia os trabalhadores da área esportiva e ainda garante aulas online à população sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e muito mais”, destaca o titular da Secel, Alberto Machado, o Beto Dois a Um.

Serão aceitos quaisquer projetos que tenham relação direta com o desporto, paradesporto e lazer e que sejam disponibilizados ao público por meio de videoaulas em plataformas digitais. As propostas inscritas podem abranger diversos segmentos esportivos, que incluem esporte de alto rendimento, saúde, recreação e lazer, esporte de inclusão, esporte educacional, ações formativas e gestão esportiva.

Para facilitar a inscrição, a documentação exigida é bastante simplificada. Os únicos documentos necessários são os pessoais, CPF e RG ou outro documento com foto, e comprovante de residência no Estado. É importante destacar que o edital Movimentar está aberto somente para pessoas físicas que moram em Mato Grosso.

Para se inscrever, os profissionais de educação de física precisam apresentar o registro no Conselho Regional (CREF-17). Já os gestores esportivos e instrutores de dança e lutas irão comprovar a experiência por meio da apresentação de portfólio e/ou currículo.

Do total dos projetos a serem selecionados, a previsão é que 60% sejam de municípios do interior e, o restante (40%), de municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

“Inscreva-se pessoal. A intenção é que o valor da contratação ajude no sustento dos profissionais, por isso não são exigidas grandes produções de videoaulas. O primordial é apresentar uma boa proposta, justificando sua importância para a sociedade”, convoca o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Neves.

Editais Movimentar

Além do edital Movimentar Desporto, Paradesporto e Lazer, está também em andamento o edital Movimentar Cultura.

As duas seleções públicas são realizadas pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), para auxiliar financeiramente os profissionais dos setores cultural e esportivo afetados pela pandemia.