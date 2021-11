Brasil quer ser destino de turistas no mundo pós-pandemia

A Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ganhou o Prêmio Profissionais da Música de 2020, na categoria “Convergência – Programa de Webrádio e Rádio”, com o programa Na Trilha da História e também conquistou o prêmio “Produção – Melhor Apresentadora de Programa de Rádio”, com a jornalista Isabela Azevedo.

Em sua sexta edição, a premiação contempla 100 categorias disputadas por profissionais responsáveis pela criação, produção e circulação da música brasileira. Foram três fases de julgamento, votação dos profissionais da música, votação popular e júri especializado, para chegar aos vencedores de cada categoria.

Isabela, que também é produtora do programa Na Trilha da História, comemora a dupla premiação e dedica o prêmio aos ouvintes do programa que a acompanham e interagem com o programa por meio de mensagens sugerindo temas e enviando perguntas aos entrevistados. “Os agradecimentos também vão para a EBC, a Rádio Nacional, a Rádio MEC e as rádios educativas parceiras pelo espaço e por apostar nas minhas viagens! Produzo, pesquiso, apresento, edito e sonorizo esse programa com muita dedicação e carinho”.

O Prêmio Profissionais da Música (PPM) é uma das maiores e a mais abrangentes premiações do setor musical do Brasil, da criação à convergência. Realizado desde 2015, é dividido em três grandes modalidades: criação, produção e convergência. A 6ª edição dá continuidade à proposta de valorização de toda a cadeia do negócio da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição.

Sobre o programa

Atração semanal veiculada na Rádio Nacional e Rádio MEC, o Na Trilha da História é um programa de rádio que mistura um bate-papo sobre história do Brasil e do mundo com músicas. Toda semana, a apresentadora Isabela Azevedo recebe um entrevistado para falar sobre um período ou personagem histórico. A conversa é intercalada com canções sobre o tema. Com linguagem neutra, leve e bem-humorada, os episódios destacam as curiosidades raramente ensinadas em sala de aula.

Em 2022, o programa retorna com força total para oferecer mais conteúdo vinculando história e música de uma forma leve, criativa e, por vezes, lúdica à audiência, divulgando pesquisas científicas e autores que lutam arduamente para levar a história para o grande público.

O programa é veiculado em todas as emissoras públicas da EBC, além de várias rádios educativas parceiras.

Serviço

Na Trilha da História

Rádio Nacional Brasília AM – 980KHz, FM em São Paulo/ Belo Horizonte e Recife 87.1 MHz

Rádio Nacional da Amazônia OC 11780 KHz e 6180 KHz

Sábado e Domingo, às 11h

Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96.1 MHz

Rádio Nacional do Rio AM 1130 KHz

Domingo, às 11h

Rádio MEC Rio de Janeiro 800 KHz

Sábado e Domingo, às 7h

Rádio Nacional FM Brasília 96.1 MHz

Quinta, às 22h e Sábado, às 11h

Acompanhe a atração pelo site radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria ou pelo aplicativo Rádios EBC, disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS.

O Podcast do programa você também pode ouvir no Spotify da Rádio Nacional.