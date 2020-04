Brasil registra 15.927 casos confirmados da COVID-19 e 800 mortes

Todos os estados registraram casos e 26 têm óbitos: AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, ES, MG, RJ, SP, DF, GO, MS, MT, PR, RS e SC

Subiu para 15.927 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 2.210 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 800 são 247 a mais em relação à última atualização. A maior parte está em São Paulo, que concentra 428 mortes e lidera a lista nacional com 6.708 casos confirmados da doença. Os números estão consolidados com as informtações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h desta quarta-feira (8).

Da Agência Saúde – As mortes estão localizadas nos estados do Acre, (2), Amazonas (30), Amapá (2), Pará (6), Rondônia (1), Roraima (1), Alagoas (2), Bahia (15), Ceará (43), Maranhão (11), Paraíba (4), Pernambuco (46), Piauí (5), Rio Grande do Norte (11), Sergipe (4), Espírito Santo (6), Minas Gerais (14), Rio de Janeiro (106), São Paulo (428), Distrito Federal (12), Goiás (7), Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (1), Paraná (17), Rio Grande do Sul (9) e Santa Catarina (15).

Apenas o estado de Tocantins não tem, até o momento, mortes confirmadas pela doença, mas também registrou casos confirmados, assim como todos os demais estados brasileiros.

Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.

A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br

ID UF/REGIÃO CONFIRMADOS ÓBITOS N N % NORTE 1.222 (7,7%) 42 (3,4%) 1 AC 54 2 2 AM 804 30 3 AP 107 2 4 PA 167 6 5 RO 18 1 6 RR 49 1 7 TO 23 NORDESTE 2.825 (17,7%) 141 (5,0%) 8 AL 37 2 9 BA 497 15 10 CE 1.291 43 11 MA 230 11 12 PB 41 4 13 PE 401 46 14 PI 31 5 15 RN 261 11 16 SE 36 4 SUDESTE 9.487 (59,6%) 554 (5,8%) 17 ES 227 6 18 MG 614 14 19 RJ 1.938 106 20 SP 6.708 428 CENTRO-OESTE 842 (5,3%) 22 (2,6% 21 DF 509 12 22 GO 158 7 23 MS 85 2 24 MT 90 1 SUL 1.551 (9,7%) 41 (2,6%) 25 PR 539 17 26 RS 55 9 27 SC 457 15 BRASIL 15.927 800 (5,0%) Leia mais: Brasil registra 5.717 casos confirmados de coronavírus e 201 mortes

