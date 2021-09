Brasil registra menor média móvel de mortes pela Covid-19 desde 5 de janeiro

Índice está em queda desde junho deste ano; mais de 81% da população adulta já receberam a primeira dose da vacina

Os números de novos casos confirmados da Covid-19 também estão diminuindo, a média móvel está em 27,3 mil nesta quarta. É o menor número registrado em 2021.

O índice média móvel é um balanço do número de casos e de óbitos registrados no LocalizaSUS nos últimos 14 dias. O dado é mais relevante para analisar o cenário da pandemia no Brasil por levar em conta a oscilação dos registros. As informações são reportadas ao Ministério da Saúde pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

A melhora no cenário epidemiológico do país é consequência, principalmente, da vacinação contra a Covid-19, além das medidas não farmacológicas, como uso de máscaras. Nesta quarta-feira (1º), o Ministério da Saúde bateu mais um recorde ao distribuir 60,8 milhões de doses de vacinas Covid-19 em agosto.

Para setembro, a expectativa é receber mais de 62,6 milhões de doses dos laboratórios fabricantes. Com as doses chegando, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, traçou o objetivo de vacinar, com as duas doses ou dose única, toda a população adulta, de 160 milhões de brasileiros, até o fim de outubro.

Até o momento, a Pasta já distribuiu 233,2 milhões de vacinas para os estados e o Distrito Federal. O Brasil tem hoje 130,7 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 81,6% da população acima de 18 anos. E 62,1 milhões brasileiros receberam a segunda ou a dose única, ou seja, 38,8% da população adulta.