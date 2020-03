Brasília, Campinas, Curitiba e Vitória têm os melhores aeroportos do país

Entre as companhias aéreas, a Azul foi a grande vencedora, pelo segundo ano consecutivo, do prêmio do Ministério da Infraestrutura

MINFRA – A edição 2020 do Prêmio Aeroportos + Brasil, entregue nesta terça-feira (3), teve como principais vencedores os terminais de Brasília/DF, Campinas/SP, Curitiba/PR e Vitória/ES. Os melhores aeroportos do país foram definidos com base nos resultados consolidados da Pesquisa de Satisfação do Passageiro, ao longo de 2019, divididos em três categorias: até 5 milhões passageiros ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões. O prêmio foi entregue pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em cerimônia realizada na área do antigo terminal 2 do Aeroporto de Brasília.

A Azul Linhas Aéreas venceu, pelo segundo ano consecutivo, as duas categorias que avaliam o desempenho das companhias: o “check-in mais eficiente” e a “restituição de bagagem mais eficiente”. Nesta edição, houve empate entre Campinas e Curitiba na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros. Ambos atingiram média anual de satisfação geral de 4,74, numa escala que vai de 1 (“muito ruim”) a 5 (“muito bom”), e dividiram o prêmio. O Aeroporto de Vitória, grande vencedor na categoria até 5 milhões de passageiros, atingiu nota média de 4,64. Já Brasília, que teve o primeiro lugar na categoria acima de 15 milhões de passageiros ano, alcançou 4,48 na avaliação dos passageiros.

Para o ministro Tarcísio de Freitas, a melhoria dos serviços aos usuários é perceptível nos aeroportos brasileiros. “A gente percebe o acerto do programa de concessões, que mexeu também com a Infraero, que melhorou sua gestão e concorre hoje de igual para igual com aeroportos concedidos”, disse.

Freitas lembrou que 2019 foi um ano difícil para a aviação civil com a quebra da Avianca no Brasil e a crise dos 737-Max. Apesar disso, o preço das passagens aéreas vem caindo. “Estamos começando a equilibrar oferta e demanda, temos um mercado resiliente, forte”, afirmou o ministro. “Estamos na direção correta com as concessões, na questão regulatória, enfrentando o custo do querosene da aviação, fazendo investimentos para o crescimento da aviação regional. Temos uma engrenagem muito bem azeitada trabalhando em prol da aviação civil, que tem tudo para crescer. Esse serviço vai ser cada vez mais universalizado”.

DESTAQUES – Além do grande prêmio Aeroportos + Brasil, outros cinco indicadores foram avaliados para agraciar os vencedores. Florianópolis ganhou destaque como o “aeroporto que mais evoluiu” ao longo do ano anterior, com crescimento de 13,6%. Dentre os aeroportos que processam até 5 milhões de passageiros ano, Maceió venceu em três indicadores: “raio-x mais eficiente”, “controle aduaneiro mais eficiente” (Receita Federal/AL) e “mais serviços ao passageiro” (em empate com Florianópolis/SC). O “controle migratório mais eficiente” ficou com Manaus (Polícia Federal/AM).

Além do prêmio principal da categoria de 5 a 15 milhões de passageiros, Curitiba conquistou as melhores notas em três outros indicadores: “controle migratório mais eficiente”, “controle aduaneiro mais eficiente” e “aeroporto com mais serviços ao passageiro” (empatado com Campinas/SP). “O prêmio, assim como a Pesquisa de Satisfação do Passageiro, estimula os operadores a prestarem sempre o melhor serviço, ao estabelecer parâmetros de excelência, que também servem para dar transparência à situação dos terminais, a partir do ponto de vista dos próprios usuários”, disse o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. O secretário disse ainda que o governo trabalha para possibilitar um novo ciclo de popularização das viagens aéreas.

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro, que serviu como base para a premiação, ouviu 94.549 usuários, em 2019. O conjunto dos 20 aeroportos avaliados atingiu média de satisfação geral de 4,43 em 2019, ante 4,35 em 2018, um crescimento de 1,8% da nota.