Brigada Voluntária de Combate a Incêndios na Zona Rural será implementada em Chapada

Uma Brigada Voluntária de Combate a Incêndios na Zona Rural será implantada em Chapada dos Guimarães. A ação é uma parceria do Comitê Estadual de Gestão do Fogo e do Fórum Territorial de Segurança Alimentar e nutricional da Baixada Cuiabana com o apoio da prefeitura do município.

A Associação Projeto de Assentamento Quilombo, da Zona Rural de Chapada de Guimarães, procurou representantes do Fórum para falar sobre a necessidade de apoio para resolver o problema do fogo no período de seca na região.

“Nos reunimos uma vez por mês para discutir necessidades de desenvolvimento sustentável de agricultores familiares. Dessa forma, junto com o Comitê de Gestão do Fogo, procuramos a prefeitura de Chapada dos Guimarães para levar a solicitação do Assentamento Quilombo”, explicou a professora Josita Priante, membro do Fórum Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional da Baixada Cuiabana.

Na reunião com a prefeitura, o 2º Tenente Bombeiro Militar Creison Silva expos a necessidade de se formar voluntários para agir na prevenção e combate ao fogo. A capacitação de voluntários é realizada com apoio do Ministério Público e de outras parcerias por meio de Cooperação Técnica.

“Essa capacitação é importante para agirmos de forma conjunta e diminuir os prejuízos tanto aos agricultores, que não encontram recursos para reparação das perdas, como para a economia do município. Desta forma Chapada, a exemplo de outros municípios, poderá reduzir muito o número de incêndios”, explicou o represente do Comitê Estadual de Gestão do Fogo.

Luiz Paulo Siqueira, da prefeitura de Chapada dos Guimarães, aprovou a proposta e destacou que irá sugerir a formação de uma comissão para acompanhamento do projeto e para viabilizar a capacitação e estruturação da Brigada Voluntária Rural na Região do PA Quilombo. “É uma resolução para alguns dos problemas do município, pois são ações sustentáveis que podem servir de exemplo para outras cidades da baixada cuiabana”.

Também participaram da reunião membros de associações e cooperativas, grupos de economia solidárias, representantes do Sicredi, prefessores da UFMT, estudantes bolsistas de projetos e representantes da zona rural e urbana de Chapada dos Guimarães.