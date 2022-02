Brinquedoteca e atividades lúdicas trazem assistência humanizada às crianças internadas no HMC

O Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” faz a diferença nos atendimentos para crianças. Tudo é pensado no conforto e bem-estar, enquanto a enfermidade dos pequenos é tratada. O setor de pediatria oferece algo muito especial, a humanização aliada a tecnologia. A estrutura inclui centro cirúrgico de pequena, média e alta complexidades, 10 UTIs pediátricas contendo um isolamento, 35 leitos de enfermaria contendo dois isolamentos, brinquedoteca e exames de imagem e laboratoriais.

A responsável técnica de enfermagem do setor pediátrico, Rosenil Magalhães, explica que cirurgia ou internação gera ansiedade e medo ao paciente e em seus familiares. “Para melhorar a experiência das crianças durante o tempo que permanecem no hospital, o setor de pediatria dispõe de profissionais pedagoga e psicopedagoga hospitalar que desenvolvem atividades educacionais, brincadeiras lúdicas, pintura, contação de histórias, entretenimento com jogos e filmes, animação com personagens, orientação sobre os cuidados com higiene pessoal e outros”, destaca.

O paciente G.X de S, 11 anos, está internado na UTI desde julho de 2021. A mãe do menino, Claudiana Maria de Souza, explica que o filho passou por três cirurgias no intestino e como o quadro clínico é delicado, ele segue internado. “Aqui é ótimo, meu filho já participou das atividades e festinhas para crianças no hospital, jogou bola, ganhou brinquedos. Ele é muito bem cuidado, fico feliz com o tratamento e carinho da equipe”, ressalta.

A cozinheira, Solange Brandão, mãe do paciente J. R, 11 anos, residente no município de Diamantino, conta que o atendimento do HMC é ótimo, e que a equipe é muito atenciosa. “Não tenho queixas! Meu filho está há cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Infelizmente ele amputou uma das pernas, e a outra fraturou, após se acidentar ao ajudar o pai na colheita de soja. A rosca da colhedeira pegou a perna dele”, lamenta.

O diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o Hospital Municipal de Cuiabá, destaca que a unidade hospitalar está com instalações novas e modernas e conta com uma equipe altamente qualificada. “A gestão Emanuel Pinheiro é referência na linha de cuidado em saúde da criança. O HMC é estruturado com especialidades de neurocirurgia, ortopedia e cirúrgicas para atendimento infantil nos casos graves que requer mais atenção e rapidez, além das urgências”, destaca.