Cadeia de Santo Antônio de Leverger passa por desinfecção

Após um período suspenso devido à pandemia, o Encontro de Gestores de Cultura de Mato Grosso será realizado em formato diferenciado neste ano. Para garantir o distanciamento social, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) promoverá a reunião por meio de plataforma virtual, nesta terça-feira (23.03), das 9h às 13h.

São convidados gestores, secretários, coordenadores e agentes públicos culturais de todos os municípios mato-grossenses. O Encontro tem como objetivo a apresentação das políticas culturais do Governo do Estado em 2021, bem como o compartilhamento de referenciais, experiências e propostas entre os entes federativos.

A programação sucinta buscará debater de forma objetiva os assuntos e desafios da rede produtiva da cultura em Mato Grosso. Para começar, a palestra ‘As Dimensões da Cultura e o Trabalho do Gestor’ trará um recorte de várias ações de fomento cultural abordando áreas de políticas públicas, economia criativa e patrimônio histórico e cultural.

Os encontros têm ainda dimensão preparatória para a V Conferência Estadual de Cultura, importante instância de participação social que visa propor diretrizes, estratégias, programas e ações para as políticas culturais. Neste ano, também estarão em destaque o Plano Estadual de Cultura e as eleições para o Conselho de Estado de Cultura e do Comitê Intergestores Bipartite.

“Vamos bater um papo muito bacana sobre políticas culturais. Temos assuntos importantes para apresentar e conversar, além disso, muitos gestores estão chegando agora para atuação nas pastas da cultura. Será um encontro que visa assegurar esforço integrado para potencializar o setor cultural em todo o estado”, destaca o titular da Secel, Alberto Machado.

Para participar e receber o link do Encontro Estadual, os gestores municipais confirmaram antecipadamente a presença. Demais interessados podem solicitar a participação pelo telefone 65 98463-2066.