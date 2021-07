Cadeia Pública de Barra do Garças é ampliada com recursos de colaboração premiada

Aberto ao público desde o dia 22 de julho de 2020, o Centro de Triagem da Covid-19, instalado na Arena Pantanal, completa nesta quinta-feira (22.07) um ano com 203.492 atendimentos realizados e diversos serviços prestados a população.

A unidade especializada é pioneira no país e foi criada pelo governo do Estado com o objetivo de auxiliar a Atenção Básica dos municípios da Baixada Cuiabana no enfrentamento à pandemia, com a detecção e tratamento da doença.

Em visita ao Centro de Triagem Covid-19, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo conversou com os gestores, servidores e pacientes. “Todo esse trabalho está coroado de êxito e, com excelente avaliação da população, com mais de 90% de aprovação. Com a existência do Centro de Triagem Covid-19 na baixada cuiabana, salvamos muitas vidas. Esse serviço fez a diferença, pois não precisou demandar um número maior de pacientes para uma assistência hospitalar mais especializada”, destaca Gilberto Figueiredo.

O gestor estadual ainda agradeceu a equipe de profissionais pela dedicação ao trabalho realizado ao longo de um ano de atendimento. “No currículo de todos nós, gestores e servidores, existe um capítulo especial sobre essa experiência ao longo de um ano que passou. Portanto, agradeço a todos da equipe que se dedicaram e contribuíram para a realização de mais esse serviço e com qualidade”, disse o secretário.

Eficácia no atendimento

A aposentada Aparecida Fraga Pereira, paciente que testou positivo para a Covid-19, avaliou o atendimento no Centro de Triagem Covid-19. “Eu nunca tinha entrado aqui no Centro de Triagem e fiquei impressionada com a qualidade do serviço, a higienização está ótima, todos usando máscara, muito maravilhoso o atendimento aqui. Fui bem atendida e estou satisfeitíssima”.

Carla Cenira Soares Ribeiro foi atendida pela primeira vez na unidade e testou negativo para o Covid-19, apresentando sintomas de gripe. A paciente disse que o ambiente é limpo, asseado e com cuidado rigoroso para evitar a contaminação. “Nem todos tem condição de passar pela testagem e tratamento e, graças a Deus, aqui a gente tem esse apoio. Não tenho o que reclamar do serviço, pelo contrário somente agradecer”.

Rosalino Gomes de Souza Junior também consultou pela primeira vez e disse que o atendimento foi rápido, seguro e eficaz. Feliz com o resultado negativo do teste, ele destaca a importância do Centro de Triagem para as pessoas que não têm condição de pagar uma consulta e o exame na rede particular.

Projeto pioneiro

De acordo com a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Caroline Dobes, a criação do Centro de Triagem foi pensada para ser um socorro imediato para a população no momento de agonia, pois não se sabia até onde a situação poderia chegar. O local começou, em julho de 2020, atendendo 500 pessoas por dia e logo foi preciso ampliar para 900 atendimentos por dia. Na unidade, a população é atendida desde a triagem para o diagnóstico, passa por exames, por consulta médica, recebe medicamentos e, se for necessário devido ao seu quadro de saúde, também é feito o encaminhamento para a internação hospitalar.

“Estamos funcionando sem nenhuma intercorrência e sem faltar condições de atendimento à população que procura pelos serviços, bem como para os trabalhadores da saúde que trabalham no Centro de Triagem. A cada 15 dias são realizados o controle de sua saúde dos trabalhadores, por meio do protocolo de testagem, além de passarem por atendimentos médico e assistencial”, informa Carolina Dobes.

O enfermeiro Ozéas Barroso dos Santos, coordenador de enfermagem da unidade há um ano, destaca que o fluxo de atendimento foi pensado para desafogar a rede hospitalar pública e particular na capital e nos municípios da baixada cuiabana. “Esse objetivo foi atingido com sucesso”, comemorou o profissional.

Balanço dos atendimentos

Os dados mais recentes mostram que, de 22 de julho de 2020 a 20 de julho de 2021, 203.492 pessoas foram atendidas na unidade, 34.992 testaram positivo para o novo coronavírus, 115.880 tiveram o resultado negativo e 52.710 apresentaram quadro suspeito da Covid-19.

No mesmo período, foram realizadas 13.321 tomografias, exame de avaliação dos pulmões que auxilia no diagnóstico e tratamento da doença.

Para o tratamento dos pacientes que testaram positivo ou que apresentaram a suspeita de coronavírus, a farmácia da unidade já entregou 87.612 medicamentos. Os remédios são fornecidos após realização de consulta e prescrição médica.

O Centro de Triagem utiliza o teste rápido de pesquisa de antígeno, considerado ideal para o diagnóstico de pessoas com a Covid-19. Em vez de uma análise do sangue, como no teste rápido convencional, o antígeno faz a análise da secreção da nasofaringe.

Essa secreção é extraída com o swab e colocada numa solução de soro, para que seja dissolvida a amostra. Cinco gotas deste líquido são adicionadas à placa de teste e em 15 minutos sai o resultado.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. São entregues até 900 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet – por meio do link triagem.mt.gov.br – e 400 senhas presenciais entregues das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas. O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão, em Cuiabá.