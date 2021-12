Caderno II encerra ano letivo e se prepara para a retomada de atividades plenas em 2022

Em 2022, o programa “Mulheres Empreendedoras” vai ampliar as parcerias de serviços e aumentar o número de mulheres atendidas, nos polos dos bairros São Mateus, Santa Maria, Cristo Rei e Jardim Glória. O comunicado foi feito pela primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo Baracat, nesta quinta-feira (9), durante visita às unidades. Ela destacou que a Secretaria de Assistência Social está firmando parcerias com instituições não governamentais, classe empresarial e universidades para promover ainda mais o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

“Todos os programas realizados pela pasta são essenciais, mas o Mulheres Empreendedoras me enche de orgulho e satisfação, porque é voltado a capacitação e empreendedorismo do sexo feminino. Eu sei que para qualquer pessoa é difícil estudar, passar em concurso público, fazer uma carreira de responsabilidade, e para mulher é muito mais difícil porque nós temos todos os nossos afazeres. E esse programa em especial, tem a minha admiração e a minha vontade que a mulher aprenda, adquira conhecimento e avance cada vez mais. Muitas barreiras ainda existem, mas nós precisamos nos fortalecer para isso, e são programas como esse que oferecem cursos de capacitação e que serão ampliados no ano que vem. Temos parcerias boas sendo firmadas com o Governo do Estado, com o Senar, universidade e várias entidades do terceiro setor, então muitas novidades no decorrer do ano”, disse a primeira-dama.

A secretária de Assistência, Ana Cristina Vieira, destacou a participação expressiva da primeira-dama Kika Dorilêo, no apoio que tem dado à sua pasta e na sugestão de ações públicas voltadas à assistência social. “Ela tem um olhar especial sobre as causas que envolvem serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e é dedicada em tudo que se propõem a fazer. A população de Várzea Grande está muito bem acolhida e representada pela primeira-dama Kika Dorilêo Baracat”, elogiou.

No bairro São Mateus a primeira-dama conheceu a estrutura do local e prestigiou uma apresentação cultural realizada pelos alunos inscritos em projetos desenvolvidos no local. Ela aproveitou a ocasião para visitar duas unidades, no bairro, onde estavam sendo ministrados cursos de capacitação desenvolvidos pelo Senar. No polo do bairro Santa Maria, visitou toda a estrutura e conversou com os profissionais que atuam na unidade. No Cras do Cristo Rei conferiu o bazar solidário e almoçou com os funcionários. Já no polo do Jardim Glória, participou do encerramento do programa ‘Mulheres Empreendedoras’.

“Foi um dia marcado de surpresas”, disse a primeira-dama informando que essas visitas já eram para ter acontecido, porém a sua agenda de trabalho não permitiu, sendo só agora possível. “Aproveitei o período de férias para conhecer cada unidade do Centro de Referência em Assistência Social e saio com a convicção de que todos os programas desenvolvidos pela pasta são essenciais e precisam ser ampliados e com alcance de todos. O prefeito Kalil Baracat também é uma pessoa preocupada com esse setor e tenho certeza de que não medirá esforços para que os programas e ações sociais sejam cada vez mais fortalecidos”.

A coordenadora de Proteção Social Básica, Bernadete Miranda, disse que o CRAS representa a porta de entrada para a Proteção Social Básica, desempenhando um papel central no território onde se localiza. “É a partir de um atendimento humanizado e individualizado que as famílias chegam para atendimento e recebem toda estrutura para que os laços familiares e comunitários sejam fortalecidos. Para nós, é motivo de orgulho enaltecer o município com este trabalho ímpar desenvolvido em todas as nossas unidades”, pontuou.