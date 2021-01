CAFÉ/CEPEA: Avanço do dólar e retração vendedora mantêm em alta preço do arábica

Cepea, 27/01/2021 – Segundo pesquisadores do Cepea, o dólar valorizado frente ao Real, os aumentos nos preços internacionais e também o amplo excedente doméstico de algodão em pluma mantêm vendedores brasileiros atraídos para fechar novos negócios para exportação. Já compradores tendem a priorizar as aquisições internas, devido ao alto custo das importações. Assim, a baixa oferta no spot nacional e as ofertas de vendas a preços cada dia maiores dificultam novas efetivações envolvendo a pluma. Nessa terça-feira, 26, o Indicador do algodão CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, fechou a R$ 4,5556/lp – novo recorde nominal de toda a série histórica, iniciada em julho/96. Na parcial deste mês (até o dia 26), o avanço do Indicador é de expressivos 19,59%. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br