CAFÉ/CEPEA: Colheita de arábica começa a ganhar ritmo no Brasil

Cepea, 23/06/2021 – Após o início mais lento, a colheita da safra 2021/22 de café arábica começa a ganhar ritmo no Brasil. Levantamento do Cepea mostra que, até a semana passada, as atividades estavam mais avançadas na Zona da Mata (MG), onde de 20 a 30% da produção total esperada havia sido colhida. Segundo agentes consultados pelo Cepea, o início das atividades esteve mais lento neste ano em relação às safras passadas, devido à maturação tardia dos grãos, após o atraso e a desuniformidade das floradas em 2020. Entretanto, as expectativas são de que, agora, o ritmo de colheita comece a avançar entre o final de junho e começo de julho, com previsão de um maior volume de café chegando ao mercado no próximo mês. Quanto aos preços do arábica, estão recuando no Brasil e no mercado internacional. Nessa terça-feira, 22, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 826,92/sc de 60 kg, forte recuo de 5,7% no acumulado da parcial deste mês. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)