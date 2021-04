CAFÉ/CEPEA: Colheita do robusta deve ganhar ritmo em breve

Cepea, 14/04/2021 – Os preços internos do algodão em pluma estão mais firmes nestes últimos dias, após terem recuado com certa força por um mês. No dia 4 de março, o Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, saiu do recorde nominal, de R$ 5,22/libra-peso, e caiu para R$ 4,76/lp no dia 5 de abril, quando, a partir de então, passou a registrar pequena recuperação. No balanço deste mês (até o dia 13), o Indicador CEPEA/ESALQ subiu 0,29%, fechando a R$ 4,8229/lp nessa terça-feira, 13. Segundo pesquisadores do Cepea, a sustentação vem da posição mais firme de vendedores, que estão atentos às altas nos preços externos da pluma e nas estimativas indicando menor produção no Brasil e possível novo recorde nas exportações da commodity. Do lado da demanda, estão ativas no mercado apenas indústrias com necessidade de curto prazo e/ou com interesse de repor estoque. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br