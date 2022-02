CAFÉ/CEPEA: Indicador do arábica renova máxima nominal

Brasília (16/02/2022) – O desafio de alimentar o mundo e as diversas possibilidades de atuação no setor agropecuário foram abordados em uma transmissão ao vivo promovida pela Faculdade CNA, na terça (15), para estudantes e interessados pelo tema.

A instituição de ensino oferece cursos de graduação a distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais e está com inscrições abertas para o vestibular até o dia 23 de fevereiro. Em todo o Brasil são 53 polos de ensino. Saiba mais aqui.

O bate-papo reuniu a estudante de Gestão do Agronegócio, Marina Neves; o gerente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Jorge de Souza e a advogada especialista em agronegócio, Ana Paula Rezende Souza.

A mediação foi feita pelo coordenador de Educação a Distância, Alberto Santos. “A proposta foi motivar nossos estudantes para se dedicarem ainda mais aos estudos no próximo semestre letivo e também para terem o contato com pessoas que atuam de diferentes formas no agro”

Os convidados compartilharam a trajetória profissional e desafios.

Jorge de Souza revelou como descobriu a sua vocação quando decidiu estudar na área de ciências agrárias e deixou uma mensagem de inspiração aos participantes.

“Estudar gestão voltada ao agro é extremamente oportuno porque a segurança alimentar tem uma importância estratégica global. Os cursos ligados ao agro complementam muito bem um setor que gera muitos recursos, empregos e contribui para o desenvolvimento de países”.

Aliar a carreira jurídica ao agronegócio foi a maneira que Ana Paula encontrou para continuar ligada às suas raízes, já que é filha de produtores rurais e cresceu na fazenda.

“Diante da globalização é preciso entender que as coisas estão conectadas. Quando abri o escritório de advocacia focado no agronegócio eu percebi que poderia viver a realidade do campo. Eu encontrei nisso a minha missão de vida”.

A estudante da Faculdade CNA Marina Neves contou como decidiu mudar da área de comunicação para atuar no agro. Esse foi o motivo que a levou a cursar Gestão do Agronegócio na Faculdade CNA. Atualmente ela está em processo de sucessão e junto com o seu pai define os rumos da fazenda de pecuária de corte em Divinópolis de Goiás.

“Eu topei esse desafio e não me arrependo. O setor do agronegócio é dinâmico com várias possibilidades de atuação. Apesar de todas as dificuldades e aos poucos, estou conseguindo mudar a realidade da empresa rural da minha família. Uma das grandes conquistas foi implantar um software de gestão”, revelou.

“O agro brasileiro tem inúmeros desafios a serem superados e para isso precisa de pessoas capacitadas e motivadas para ajudarem no maior desafio de todos, que é o de alimentar o mundo”, concluiu o coordenador da Faculdade CNA.

Foto: Wenderson Araujo

