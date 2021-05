CAFÉ/CEPEA: Média do Indicador de arábica é a maior em um ano

Cepea, 05/05/2021 – Os preços do café arábica subiram ao longo de abril no mercado doméstico, de acordo com dados do Cepea. A elevação esteve atrelada ao avanço dos futuros da variedade e à menor oferta do grão no físico. No mês, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, teve média de R$ 744,13/saca de 60 kg, aumento de 1,7% em relação à de março e a maior desde abril do ano passado, em termos reais (valores deflacionados pelo IGP-DI de mar/21). Segundo pesquisadores do Cepea, o avanço nos preços, por sua vez, atraiu vendedores ao mercado nacional, que realizaram alguns negócios. No entanto, as transações no físico ainda foram limitadas em abril, devido ao volume significativo da safra de 2020/21 já comercializado no Brasil. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br