CAFÉ/CEPEA: Preço do arábica avança 13% no mês

“Encontro de Gerações” foi o fio condutor da última edição do Encontro Jovens da Agropecuária de 2021, realizado na noite desta segunda-feira (29), em Campo Grande. Uma realização do Senar MS, por meio da Comissão Famasul Jovem, e apoio da Famasul, o evento com formato híbrido e nomes de referência do setor, mesclou a experiência de uma geração que aprendeu na prática e uma visão inovadora para o agro.

“É uma alegria muito grande ver tantos jovens engajados e que trazem para o setor um olhar voltado para o novo, o que alavanca ainda mais o setor. A experiência da minha geração com as ideias inovadoras da juventude é a soma perfeita para melhorar nossos resultados, ampliar produtividade, sustentabilidade, sempre atentos à demanda mundial”, afirma o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

O vice-presidente da Comissão Famasul Jovem, Alexandre Junqueira, falou da atuação do grupo no estado. “A comissão fomenta o protagonismo dos jovens e leva informações a partir das instituições que sustentam o agronegócio brasileiro, como é o caso do Sistema Famasul. O grupo levou para diferentes lugares do estado o conteúdo, com debates pertinentes”.

O produtor rural, médico veterinário, ex-presidente da Famasul, Mauricio Saito, ministrou palestra sobre a importância da motivação para os jovens. “Este modelo de evento só tem a fortalecer a instituição. Parabenizo o Bertoni por abrir as portas da Casa Rural para esta ação jovem. A jornada apresenta muita dificuldade, mas para que a caminhada aconteça é preciso aliar entusiasmo com experiência. Ocupem os espaços vazios, se envolvam em conselhos, comitês, comissões nos municípios”.

Na segunda palestra, conhecidos como “Os Jovens do Agro”, os irmãos Saile e Cesinha Farias, engenheiros agrônomos e influenciadores digitais, resumiram a atuação da juventude dentro e fora da porteira. “Ganhamos mais que uma herança, este é um legado, uma oportunidade de se dedicar e fazer o que a gente gosta. Temos os desafios da sucessão familiar e por isso é importante os jovens estarem preparados para as mudanças. Dentro e fora da porteira é preciso ser atuante, se envolver nas instituições, ter visão 360 graus do mercado, atuar na gestão, em vendas, cooperativas, entre outros”.

Após as palestras, houve painel entre os convidados, mediado pela presidente da Comissão Famasul Jovem, Roberta Maia.

Participaram do evento o diretor-secretário, Cláudio Mendonça; o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi; presidente da Fundação MS, Luciano Mendes; presidente do Movimento Nacional dos Produtores, Luiz Gratão.