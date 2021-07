Café Tech debate sobre a linguagem de programação Typescript e suas vantagens

“Investimentos em infraestrutura significam crescimento, integração, desenvolvimento, saúde para todo o Vale do Arinos. Todo o Estado está celebrando essas inúmeras obras de asfaltamento, pontes e estamos tendo a certeza de que o Governo não está somente na capital. Temos que agradecer à gestão Mauro Mendes, que está trazendo mudança de paradigma, com investimentos para todo o interior, integrando não só o Vale do Arinos, mas todas as regiões ao restante do Estado. O Vale do Arinos tem um imenso reconhecimento à presença do Estado, que está sendo muito marcante. Nunca vimos tanto investimento no interior como agora”.

A afirmação é do prefeito de Tabaporã, Sirineu Moleta, nesta quarta-feira (14.07), que acompanha a comitiva do governador Mauro Mendes na região do Vale do Arinos, em vistoria das obras de pavimentação da MT-220 e de construção da ponte de concreto sobre o Rio Arinos IV, em Porto dos Gaúchos.

O governador também faz a entrega de 400 cestas básicas, em Porto dos Gaúchos, e assina a ordem de serviço para pavimentação de trechos da MT-010, no Distrito de Americana, em Tabaporã.

“Essa é uma região de muitas potencialidades. Aqueles que vieram anos atrás enfrentaram muitas dificuldades e, mesmo assim, construíram essa economia pujante. Agora, melhorando a infraestrutura, sem dúvida, essa região vai crescer ainda mais e terá mais oportunidades e empregos, o que vai melhorar a vida de todos”, destacou Mauro Mendes.

O prefeito de Porto dos Gaúchos, Vanderlei Antônio de Abreu, contou que os moradores da região aguardam há mais de 30 anos pelas melhorias na infraestrutura do Vale do Arinos, principalmente, os agricultores que enfrentavam dificuldades para o escoamento da produção.

“Ansiávamos por isso e é um sonho que o governador Mauro Mendes está realizando para a população. Tanto a conquista da ponte, como o asfaltamento da MT-220. Essa integração através da ponte e do asfalto vai transformar a região como um todo: vai facilitar muito para o escoamento das lavouras dos produtores da região, que nunca pensaram que iriam ver essa ponte de concreto. O governador veio e realizou esse sonho e as coisas estão se transformando como um todo para todos nós nesses últimos dois anos”, declarou Vaderlei.

A visita do governador na região também é acompanhada pelos deputados estaduais Xuxu Dal Molin, Ondanir Bortolini, o Nininho, Janaina Riva, pelos prefeitos de Nova Bandeirantes, César Périgo, e de Juara, Carlos Sirena, e secretários Marcelo de Oliveira (Sinfra) e Rosamaria Carvalho (Setasc), além de vereadores de diversos municípios.