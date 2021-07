Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em fevereiro

Nesta sexta-feira (23), o mundo se volta para Tóquio, de olho no início dos Jogos Olímpicos. Porém, a semana do evento, que já é histórico (e que deve aparecer aqui no Hoje é Dia nos próximos anos) pelo fato de ter sido o primeiro adiado e sem presença de público da história, também é marcada por eventos relevantes do passado.

Já no dia 18 de julho, um dos maiores feitos da história olímpica completa 45 anos. Nesta data, em 1976, a ginasta romena Nadia Comaneci tornou-se a primeira pessoa a ganhar uma “nota 10” (pontuação máxima na época) em competições olímpicas de ginástica. Em 2016, o Portal EBC destacou o feito como um dos mais memoráveis da era moderna dos Jogos.

No mesmo dia, a despedida de Pelé da seleção brasileira também faz aniversário. Em 18 de julho de 1971, Pelé fez, contra a antiga Iugoslávia, sua última partida oficial com a camisa do Brasil. Por sinal, o esporte no qual Pelé é “rei” tem o seu “dia” comemorado em 19 de julho.

A data é considerada o Dia Nacional do Futebol e existe desde 1976. Trata-se de uma homenagem ao Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, clube mais antigo em atividade no Brasil. O Recordar é Viver, da TV Brasil, recuperou histórias pitorescas do esporte, em programa exibido no início da década de 1990. Assista:

Fora do esporte, também há celebrações

No dia 18, dois chefes de Estado são (cada um ao seu modo) relembrados. A data é chamada de “Dia Internacional Nelson Mandela” (celebração instituída pela ONU em 2009 para homenagear o ex-presidente da África do Sul). Também no dia 18 de julho, a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil completa 180 anos. Toda a trajetória do último monarca do país foi narrada em um episódio do programa Na Trilha da História e pode ser ouvida abaixo:

Outras personalidades lembradas nesta semana são seu Nenê, fundador da escola de samba paulistana Nenê de Vila Matilde, que completaria cem anos no dia 24, e Amy Winehouse, cantora que faleceu há dez anos, no dia 23 de julho de 2011.

A semana também é marcada por homenagens a cantores líricos (no dia 22 de julho) e a tatuadores (o Dia Nacional do Tatuador é 20 de julho). Em 2018, o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre a data.

Por fim, o dia 22 de julho marca a primeira transmissão da história do programa de rádio mais antigo do Brasil ainda em transmissão: o Programa Nacional (hoje A Voz do Brasil). Há 86 anos, a primeira edição do programa ia ao ar e, no ano passado, foi fruto de reportagem na Agência Brasil.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados: