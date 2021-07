Call center da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebe mais de 18 mil ligações para sanar dúvidas sobre a vacinação em Cuiabá

Criado há um mês, o call center da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), destinado para tirar as dúvidas da população quanto a vacinação da Covid-19, já registrou um total de 18.746 chamadas, sendo que 11.506 foram concluídas. O dado é referente ao período de 24 de junho deste ano, data da abertura do suporte, até o início da tarde desta quarta-feira (21). O call center, funciona na sede do Senai Porto, um dos cinco postos de imunização de Cuiabá.

No topo das dúvidas recebidas está o pedido de informações quanto à faixa etária que está sendo vacinada, seguido pelos questionamentos do porque pessoas mais novas estão sendo imunizadas e dúvidas sobre o que fazer quando a pessoa perde o agendamento. O telefone de contato do call center é (65) 3617-7540 e o horário de funcionamento da central de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quanto a dúvida da faixa etária que está sendo imunizada, a informação consta no próprio site vacina.cuiaba.mt.gov.br, pois no ato da realização do cadastro aparece os públicos prioritários aptos para agendamento.

Já em relação ao questionamento de pessoas mais jovens estarem sendo vacinada, a explicação é que a Prefeitura de Cuiabá abriu, no mês passado, o pré-cadastro para pessoas de 18 a 49 anos. A decisão pela abertura do novo grupo é devido a alta abstenção, que chegou a 50% do total de pessoas agendadas. As doses destinadas a este público são referentes aos faltosos. Ou seja, pessoas aptas a receber a imunização, que se cadastram e não comparecem no dia da vacina e nem justificam no período de 48 horas.

O terceiro item mais questionado é sobre como proceder em caso de perda do agendamento. Neste sentido, a pessoa tem 48 horas para fazer a justificativa, via telefone do call center (65 3617-7540) ou pelo e-mail suporte.ctisms@cuiaba.mt.gov.br. Caso a pessoa agendada não registre nenhuma justificativa, o cadastro é cancelado e a mesma vai para o fim da fila.

“Todo o processo de agendamento e imunização contra a Covid-19 realizada em Cuiabá atende a determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI). Nossa gestão não tem medido esforços para realizar este trabalho tão importante em prol da população frente a um momento tão difícil, que é a pandemia”, enfatizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Outras dúvidas recorrentes recebidas pelas atendentes do call center são quanto aos documentos os profissionais da indústria precisam levar para a vacinação, qual a posição na fila para a vacinação, profissionais das Forças Armadas ainda estão sendo agendados, por que trabalhadores da saúde não estão sendo agendados, morador de Cuiabá que tomou a primeira dose em outra cidade ou estado pode tomar a segunda em Cuiabá e quando mudará o grupo a ser vacinado.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

Em Cuiabá, há cinco polos de vacinação: Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.