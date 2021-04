Câmara aprova cinco projetos de lei em primeira votação na sessão desta terça

Reprodução

Durante sua participação no espaço Tribuna Livre, na Câmara Municipal de Cuiabá, a secretária de saúde de Araraquara (SP), Eliana Honain, enfatizou o êxito das políticas públicas de controle da Covid-19 adotadas na cidade e a importância do diálogo franco com a população para que elas tivessem êxito.





Graças a uma série de medidas restritivas adotadas desde o início da pandemia, a cidade paulista reduziu em 80% o número de pacientes positivados e em 79% o percentual de óbitos. A partir desta segunda-feira (19), retomou o funcionamento do comércio.





Com 238 mil habitantes, Araraquara ficou conhecida internacionalmente por ações drásticas de controle da pandemia, como a testagem em massa com exame RT-PCR, a internação precoce dos pacientes com comorbidades e o monitoramento de moradores de rua, público de penitenciárias, centros de ressocialização, institutos de longa permanência para idosos etc.





Com isso, apresentou durante todo o ano de 2020, um baixo índice de letalidade, com 92 óbitos.





A partir deste ano, a média de casos diários subiu de 20% para 53% e a ocupação dos leitos chegou a 100%, período em que foi detectada a existência da variante P1, vinda do Amazonas, em circulação na cidade.





Na época, já se contabilizavam mais de 130 óbitos e isso levou a administração a decretar lockdown total entre os dias 21 de fevereiro e 03 de março, com o fechamento de todo o comércio, incluindo o transporte público, supermercados e postos de combustíveis, mantendo abertas apenas as unidades de saúde.





A decisão foi tomada pela administração em consulta a um comitê científico formado por universidades, diretores clínicos de hospitais públicos e privados, secretaria municipal de saúde e especialistas.





A secretária salientou a importância da parceria com as universidades em ações como a realização de exames e pesquisas, e da transparência no diálogo franco com a população e com representantes dos setores econômicos para o êxito das medidas.





“Com isso, conseguimos mostrar que o lockdown é uma medida efetiva, mas ele tem que ser feito com diálogo, parcerias e também manter os serviços de saúde abertos, ampliando as testagens. É fundamental que as testagens sejam feitas”, disse ela.





Como resultado, atualmente embora a taxa de ocupação de leitos seja alta em Araraquara, 90% dos pacientes de UTIs e 60% dos de enfermaria são de outros municípios.





“Com isso, provamos que o lockdown é uma medida efetiva, que é um controle muito efetivo para inibir a transmissão e, como isso, salvar vidas. Foi muito gratificante quando vimos cair o número de óbitos e ter uma estrutura que dê conta de atender àqueles que precisam. Nosso objetivo é salvar vidas e com esse lockdown nós conseguimos isso”, disse a secretária.





Eliana Honain participou da sessão a convite da vereadora Edna Sampaio (PT). A parlamentar avaliou que a presença da gestora foi importante para se contrapor a visão negacionista que predomina atualmente na gestão da capital.





“Lamentavelmente, aqui nós ignoramos completamente as orientações da ciência. Estamos numa situação de risco muito alto, a capital ultrapassou Manaus no número de óbitos por grupo de 100 mil habitantes e seguimos com o comércio aberto, sem nenhuma estratégia de enfrentamento à Covid. São 57 áreas da economia abertas, sob a alegação de serem atividades essenciais, e os óbitos e a superlotação dos hospitais não param”, disse ela.





“É muito lamentável que a justiça tenha que intervir no município de Cuiabá a todo instante para que seja cumprido, minimamente, aquilo que é necessário para o enfrentamento da pandemia”.

Neusa Baptista/Assessoria de Comunicação Vereadora Edna Sampaio