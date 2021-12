Câmara aprova pareceres de projeto que cria política de combate a incêndios

Com a publicação do Decreto municipal nº 8.332, nesta quinta-feira (2), passou a ser exigido de acompanhantes/visitantes de pacientes atendidos em hospitais e unidades de saúde públicas e privadas da Capital a apresentação da caderneta de vacinação comprovando ter tomado as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 para poder ingressar e permanecer no local.

A medida visa preservar a saúde de quem já está imunizado, incentivar as pessoas que ainda não se vacinaram a procurar os postos de aplicação da vacina e evitar que uma nova onda de covid-19 se propague, uma vez que uma nova variante do coronavírus, denominado Ômicron, foi detectada no Brasil neste momento em que se aproximam períodos festivos, ou seja, ocasiões que podem gerar aglomerações e propiciar o contágio.

Durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (1º), quando anunciou novas medidas de prevenção ao coronavírus, o prefeito Emanuel Pinheiro destacou que o objetivo não é prejudicar ninguém ou nenhum setor, mas sim atingir o quanto antes a maior cobertura vacinal da população cuiabana possível. “Eu quero que as 57 mil pessoas que não tomaram a segunda dose vão tomar a segunda dose. Eu quero que as 20 mil que não tomaram nenhuma dose vão tomar as duas doses e quero universalizar a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. São números preocupantes e estamos aí com a nova cepa rondando o Brasil e nós não poder fazer vista grossa a isso”, afirmou.