Câmara aprova PL que obriga prefeitura divulgar lista de medicamentos disponíveis na rede municipal

A Prefeitura de Cuiabá inicia na próxima semana a entrega dos Kits de Alimentação Escolar para mais 9.2 mil estudantes, além dos 18 mil beneficiários do Programa Bolsa Família já atendidos desde 2020. Cada kit é composto por sete alimentos não perecíveis e, a partir deste ano, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, o valor nutricional foi reforçado com uma proteína e fruta. No total, a Secretaria Municipal de Educação atenderá, a partir deste mês, 27.200 estudantes matriculados na rede pública municipal, enquanto permanecerem as restrições impostas pela pandemia.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, explicou que a ação que é coordenada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, e foi iniciada em março de 2020, quando as atividades presenciais nas unidades educacionais foram suspensas em consequência da pandemia. “Existe uma grande preocupação da primeira-dama Márcia Pinheiro e do prefeito Emanuel Pinheiro em relação aos estudantes em situação de vulnerabilidade. Com o prolongamento da pandemia e o grande número de famílias nessa situação, o programa passou por uma reestruturação para que pudesse ser atendido um número maior de estudantes”, explicou a secretária de Educação, Edilene Machado.

O cadastro das famílias ocorreu no mês de março e, após uma avaliação das equipes técnicas dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), foram encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação as listas com os estudantes que serão atendidos.

A entrega dos Kits da Alimentação Escolar será feita da mesma forma como é atualmente em relação aos kits dos estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Família.

Os gestores das unidades educacionais entrarão em contato com os responsáveis dos alunos que serão atendidos para agendamento do dia e hora de entrega dos kits, de acordo com as medidas sanitárias e de biossegurança recomendadas.

“A gestão Emanuel Pinheiro tem trabalhado muito para atender as famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Como uma gestão humanizada, que olha com carinho para a população, esta ampliando o atendimento aos estudantes que mais precisam da rede pública municipal, com um kit ainda mais completo do ponto de vista nutricional, com proteína e fruta, numa ação solidariedade e empatia para com aqueles que necessitam do poder público”, destacou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Atendimento

Este ano, os 18 mil estudantes matriculados na rede pública municipal, atendidos pelo Programa Bolsa Família, já receberam o Kit Alimentação Escolar, no mês de março.

No total, a gestão Emanuel Pinheiro já distribuiu em seis etapas 84.062 kits para alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família. Em dezembro do ano passado, os kits foram entregues para 100% dos alunos.

Os itens que compõe o Kit já fazem parte do cardápio da alimentação escolar da rede pública municipal de Educação, e inclui arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, biscoito e leite. No kit também são entregues produtos de higiene (sabão em barra e sabonete), para cada um dos estudantes, proteína e fruta.