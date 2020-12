Câmara aprova projeto que trata sobre remuneração de vereador

Durante a sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (29), o plenário da Câmara Municipal de Cuiabá aprovou 21 (vinte e um) projetos de lei e dois projetos de resolução, em regime único de votação.

Dentre os projetos aprovados, estavam cinco mensagens do executivo que tiveram o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e das comissões permanentes correlatas aos seus respectivos assuntos.

Uma das mensagens aprovadas foi a de número 052/2020 que cria e denomina de “Pai & Filho – Dário Luiz & Pedro Cesar Scherner”, o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, localizado no Residencial Altos do Parque, situado na região sul da Capital.

Ainda na ordem do dia, a mensagem nº 56/2020 que cria e denomina de Centro Educacional Infantil Cuiabano – CEIC, que atenderá crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, que terá como objetivo ampliar a oferta/atendimento para a educação infantil.

Por fim, foi aprovada a mensagem do Executivo nº 089/2020 que denomina de Hamilton Moraes Navarros, a praça localizada na Rua Osvaldo Cruz esquina com a Rua 8 de Abril, do bairro Pico do Amor.

Jean Estevan / Câmara Municipal de Cuiabá