Câmara aprova projetos e pareceres na sessão desta terça

Da assessoria

O vereador Demilson Nogueira participou nesta segunda-feira (18) da abertura da 3° Copa dos Feirantes do Mercado do Porto. O tradicional campeonato é considerado um dos maiores do estado de Mato Grosso e brinda a torcida há mais de uma década com o futebol amador de Cuiabá.

Segundo o vereador, a expectativa é de que cerca de 1500 pessoas circulem pelo local do campeonato. A copa está sendo realizada no Rancho Raça Forte e conta com 10 equipes.

A cada rodada cinco times disputam, a final está prevista para dezembro. As equipes vencedoras ganharam premiação.

“A participação da Câmara Municipal de Cuiabá na Copa dos Feirantes significa aproximar mais de 150 permissionários do histórico mercado do Porto do Poder Legislativo. Esse campeonato tem uma grande representatividade em Cuiabá é muito importante apoiarmos o futebol amador na nossa capital”, afirmou o vereador.

O evento é uma iniciativa da Liga do Campeonato Amador do Mercado do Porto (LCAMP), do empresário Antônio Bosaipo,e apoio dos vereadores Demilson Nogueira e Alex Rodrigues, deputado estadual, Eduardo Botelho e parceiros.

Andressa Sales/Gabinete Vereador Demilson Nogueira