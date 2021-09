Câmara assina termo de cooperação para implantação do sistema Renalegis

Secom Câmara

No próximo dia 21 de setembro comemoramos o dia da árvore e, mais do que uma data simbólica, esse dia é oportuno para a reflexão a respeito do desmatamento e da importância da conservação dos recursos naturais, bem como da necessidade de conscientizar a população sobre esse vínculo com a vida dos seres humanos.

A data, instituída no Brasil em 24 de fevereiro de 1965, foi escolhida por coincidir com a chegada da primavera que refere-se à renovação da esperança.

As árvores são nossas grandes riquezas, presentes em diversos biomas. As florestas são consideradas as maiores riquezas do planeta, por inúmeros motivos, como: a árvore retém o gás carbônico, libera o oxigênio, a fotossíntese, aumentam a umidade do ar, tornam o ar mais limpo e respirável, propiciam a socialização dos seres vivos, além da retenção de ruídos, dentre vários outros benefícios, garantindo, desta forma, a sobrevivência das mais variadas espécies, inclusive a do homem.

Esse dia serve para nos mostrar a necessidade de preservamos o que Deus nos deu de melhor, entendendo a importância de preservar a natureza, e a implantação de políticas públicas ambientais realmente eficazes, contra o desmatamento ilegal e, voltando mais para a área urbana, incentivando a população em geral, principalmente as crianças e adolescentes, que são o futuro do país, a plantarem e preservarem árvores, propiciando a eles um engajamento nessa luta pela arborização de nossas praças, escolas e todos os demais espaços públicos existentes.

Entendendo a importância dessa ação, desde 2013, com muito sucesso, implementamos o Movimento de Arborização Comunitária – PlantAr, que consiste em levarmos o plantio de mudas de árvores frutíferas e ornamentais, do nosso cerrado a todas as comunidades do nosso município, tanto em praças públicas como em escolas e demais logradouros, o que já propiciou mais de 40.000 mudas plantadas, com o apoio do poder público, da iniciativa privada e da população local, com a participação maciça dos moradores e, sobretudo, das crianças e adolescentes do nosso município.

Somente com práticas como esta, vamos continuar nos beneficiando da nossa biodiversidade, de um ar cada vez menos poluído, das flores e frutos, da amenização da temperatura, das sombras que as árvores nos proporcionam, além de sua beleza paisagística. Feliz dia da Árvore!

Vereador Prof. Mário Nadaf