Câmara de Cuiabá assina termo de adesão com TCE para implantação do PDI

Com 71,8% das vacinas contra a covid-19 aplicadas, Cuiabá é a primeira capital do Centro-Oeste e a oitava no país com a melhor média de aplicação de doses no Brasil. Além disso, Cuiabá está acima da média de aplicação do Centro-Oeste, que é de 52% e da média nacional, que é de 50%. É o que aponta o portal Localiza SUS, disponibilizados pelo Ministério da Saúde no portal Localiza SUS, na tarde desta quinta-feira (1º). O portal é atualizado diversas vezes ao dia. O resultado positivo ocorre mesmo com Cuiabá sendo a capital da região que recebeu menos quantidade de doses (veja gráfico ao final).

O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou os dado publicados no portal do Ministério da Saúde. “Isso é fruto do comprometimento, da dedicação, do empenho de todos os guerreiros e guerreiras que formam a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas que amam o que fazem e que são liderados por uma grande mulher, uma grande gestora, que fazem toda a diferença. Vamos avançar ainda mais! Nossa meta é Cuiabá ser referência na vacinação contra a covid-19, disse.

Conforme o Localiza SUS, até esta quinta-feira (01), data da última atualização do Ministério da Saúde, Cuiabá recebeu 84.722 doses de vacinas contra a covid-19, destinadas para a primeira e segunda doses. A capital mato-grossense aplicou 60.816 doses, sendo 43.617 para primeira dose e 17.199 para segunda dose. O número de doses aplicadas até o momento corresponde a 71,8% das doses recebidas.

As doses que ainda não foram aplicadas estão sendo usadas para a primeira dose de trabalhadores da saúde, idosos de 75 a 79 anos e para o grupo que começou nesta quarta-feira (31), que é segunda dose de idosos de 80 a 84 anos e primeira dose de idosos de 70 a 74 anos.

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá recebeu 81.642 doses, mas o número que consta no site Localiza SUS é maior porque considera doses usadas pelo Estado na cidade de Cuiabá, para trabalhadores da saúde que atuam por exemplo, no Hospital Santa Casa e no centro de triagem da Arena Pantanal. Além disso, também constam vacinas aplicadas em indígenas, o que é de responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

Confira abaixo os dados da vacinação nas capitais brasileiras, apurados na tarde desta quinta-feira (1º), no site Localiza SUS:

Centro Oeste

1.Cuiabá (MT)

Doses recebidas: 84.722

Doses aplicadas: 60.816

Pessoas vacinadas 1ª dose: 43.617

Pessoas vacinadas 2ª dose: 17.199

Percentual de aplicação: 71,8%

2.Campo Grande (MS)

Doses recebidas: 180.777

Doses Aplicadas: 115. 957

Percentual de vacinação: 64,1%

3.Goiânia (GO)

Doses recebidas: 493.715

Doses aplicadas: 155.761

Percentual de vacinação: 31,2%

4.Brasília (DF)

Doses recebidas: 564.410

Doses aplicadas: 272.705

Percentual de vacinação: 48,3%

Norte

5.Rio Branco (AC)

Doses recebidas: 52.018

Doses aplicadas: 27.274

Percentual de aplicação: 52,4%

6.Manaus (AM)

Doses recebidas: 378.287

Doses aplicadas: 269.513

Percentual de aplicação: 71,2%

7.Macapá (AP)

Doses recebidas: 51.960

Doses aplicadas: 38.886

Percentual de aplicação: 74,8%

8.Belém (PA)

Doses recebidas: 374.251

Doses aplicadas: 221.471

Percentual de aplicação: 59,2%

9.Palmas (TO)

Doses recebidas: 32.143

Doses aplicadas: 23.154

Percentual de aplicação: 72%

10.Boa Vista (RR)

Doses recebidas: 40.979

Doses aplicadas: 36.142

Percentual de aplicação: 88,2%

11.Porto Velho (RO)

Doses recebidas: 59.949

Doses aplicadas: 41.950

Percentual de aplicação: 70%

Nordeste

12.Aracaju (SE)

Doses recebidas: 99.920

Doses aplicadas: 66.318

Percentual de aplicação: 66,4%

13.Maceió (AL)

Doses recebidas: 163.295

Doses aplicadas: 117.377

Percentual de aplicação: 71,9%

14.Salvador (BA)

Doses recebidas: 545.631

Doses aplicadas: 438.329

Percentual de aplicação: 80,3%

15.Fortaleza (CE)

Doses recebidas: 424.510

Doses aplicadas: 315.492

Percentual de aplicação: 74,3%

16.São Luís (MA)

Doses recebidas: 152.822

Doses aplicadas: 104.656

Percentual de aplicação: 68,5%

17.Recife (PE)

Doses recebidas: 399.676

Doses aplicadas: 273.695

Percentual de aplicação: 68,5%

18.João Pessoa (PB)

Doses recebidas: 143.799

Doses aplicadas: 124.565

Percentual de aplicação: 86,6%

19.Natal (RN)

Doses recebidas: 150.718

Doses aplicadas: 94.686

Percentual de aplicação: 62,8%

20.Teresina (PI)

Doses recebidas: 115.391

Doses aplicadas: 95.024

Percentual de aplicação: 82,3%

Sudeste

21.Belo Horizonte (MG)

Doses recebidas: 574.510

Doses aplicadas: 332.995

Percentual de aplicação: 58%

22.Rio de Janeiro (RJ)

Doses recebidas: 1.339.218

Doses aplicadas: 846.036

Percentual de aplicação: 63,2%

23.São Paulo (SP)

Doses recebidas: 2.310.864

Doses aplicadas: 1.504.354

Percentual de aplicação: 65,1%

24.Vitória (ES)

Doses recebidas: 101.760

Doses aplicadas: 70.349

Percentual de aplicação: 69,1%

Sul

25.Curitiba (PR)

Doses recebidas: 327.066

Doses aplicadas: 2.566

Percentual de aplicação: 0,8%

26.Florianópolis (SC)

Doses recebidas: 99.161

Doses aplicadas: 15.372

Percentual de aplicação: 15,5%

27.Porto Alegre (RS)

Doses recebidas: 417.810

Doses aplicadas: 251.958

Percentual de aplicação: 60,3%