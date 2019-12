Câmara de Cuiabá deve garantir tratamento diferenciado para ME em licitações

Pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Contas de Mato Grosso funcionará em regime especial de trabalho no período em que se comemoram as festividades alusivas ao Natal e Ano Novo. O regime de plantão ocorrerá nos dias úteis a partir de 23/12/2019 até 17/01/2020. Nesse período, estará suspensa a contagem dos prazos processuais. Durante o plantão serão analisados exclusivamente processos referentes a pedidos de medida cautelar via Representação de Natureza Externa (RNE) ou Interna (RNI), denúncias com demandas consideradas urgentes, recursos de agravo contra medida cautelar. Também ficará em funcionamento o suporte e o atendimento do Sistema Aplic, por meio do qual o TCE-MT recebe informações e documentos dos órgãos jurisdicionados. Parte dos servidores designados como plantonistas fará atendimento presencial no Tribunal de Contas, das 12h às 18h. Já A outra parte atuará em regime de sobreaviso, podendo ser convocada a quaisquer instante conforme demanda. Foram designados como membros plantonistas a conselheira interina Jaqueline Jacobsen (23/12/2019 a 03/01/2020) e o conselheiro interino João Batista Camargo (06 a 17/01/2020). O procurador-geral Alisson Carvalho de Alencar será o plantonista do Ministério Público de Contas durante todo o período. ATENDIMENTO Os atendimentos presenciais serão realizados pela Ouvidoria-Geral, Setor de Protocolo e pela Central do Aplic, que funciona na Secretaria Geral de Controle Externo. Estarão de regime de sobreaviso servidores dos gabinetes dos conselheiros plantonistas, do procurador-geral, Gerência de Registro e Publicação, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Administração, Secretaria Geral da Presidência, além de dois auditores da Secex Contratações Públicas . O Diário Oficial de Contas, de responsabilidade da Secretaria Geral do Tribunal Pleno, vai circular normalmente, principalmente porque realiza publicações de atos dos órgãos fiscalizados.