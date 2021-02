Câmara de Cuiabá e Assembleia discutem ações em conjunto para o mês da Mulher

O prefeito Emanuel Pinheiro conduziu nesta segunda-feira (8) a primeira reunião extraordinária de 2021 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá. Na pauta, ele apresentou aos 12 prefeitos presentes a proposta de ampliação de programas da assistência social como o Siminina, a pasta de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico apresentou um programa de fomento chamado “Programa Agro da Gente”, alicerçado pela piscicultura e pecuária leiteira. E ainda, sobre a instalação do terminal ferroviário na Capital para valorizar o mercado e a indústria garantindo maior competitividade. O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger.

“Somos em 1,1 milhão habitantes nas duas maiores cidades sendo Cuiabá e Várzea Grande e palco das decisões políticas e administrativas. Precisamos redesenhar o modelo de desenvolvimento regional. Muitos municípios têm muito e outros muito pouco. Principalmente ao entorno de Cuiabá e Várzea Grande. Vamos discutir experiências das duas maiores cidades para definir modelo de fomento, geração de emprego e renda entre nós. Tudo isso em parceria com o Governo do Estado, Governo Federal e Bancada Federal. Precisamos integrar e socializar o desenvolvimento social”, disse o prefeito, garantindo que irá marcar uma agenda no MT Participações – MT Par – para garantir o acesso dos 13 municípios do Consórcio Vale do Rio Cuiabá ao programa Mais MT, do Governo de Mato Grosso.

“Queremos que o Vale do Rio Cuiabá tenha oportunidade de investimento. O Mais MT vai ser pauta para que os municípios que pagam muito caro por esse desequilíbrio do desenvolvimento deve ser priorizado para olharmos com outros olhos para região mais populosa do estado. Vamos nos unir com pautas de desenvolvimento de interesses comuns, principalmente para gerar emprego e renda nessa região que é a mais populosa. Santo Antônio do Leverger, por exemplo, está a 28 km de Cuiabá e tem pouco potencial explorado. Até quando vamos viver de Carnaval, futebol amador Cururu e Siriri? Sei que é importante para nós tudo isso porque faz parte da nossa cultura, mas precisamos adotar uma política de desenvolvimento regional para o povo da baixada cuiabana, pioneiros, talentosos e com muita aptidão para o trabalho. Creio que esse Consórcio vai garantir desenvolvimento para a maior e mais importante região do Estado”, descreveu Emanuel”, comentou o prefeito.

Emanuel disse que irá colocar em pauta o assunto ”Plebiscito Já” para que os prefeitos da região metropolitana também participem das discussões quanto ao modal que deve ser implantado na Capital. “Vou colocar o assunto para eles e fazer uma reunião para saber se eles abraçam a causa. Cada um irá decidir se optam pelo VLT ou BR”, garante o gestor de Cuiabá.

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, destaca que uma das metas é fortalecer os municípios. “É importante para todos que compõem o Consórcio porque vai fortalecer o municipalismo e vamos fazer políticas públicas voltadas às cidades da baixada cuiabana. Também queremos discutir e acelerar as regularizações fundiárias. Temos outras demandas e em parceria com o Consórcio, podemos avançar e obter os frutos”, avalia.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, destaca que a responsabilidade do prefeito Emanuel em assumir o posto de líder do Consórcio é grande. ” A responsabilidade que o prefeito Emanuel assume é muito grande, não podemos pensar apenas na Capital quando se pensa em desenvolvimento. Tem que se pensar em toda região. Alguns pontos devem ser discutidos e analisados que afetam a todos de forma comum, a exemplo de logística, sustentabilidade ambiental, investimentos nas áreas educacionais que comunga no fortalecimento do capital humano de toda nossa região, a agricultura familiar em função das características do solo que são similares. Estaremos aqui fortalecendo as ações de integração dos municípios”, pontua Vuolo, parabenizando a decisão do prefeito em aderir ao movimento “Plebiscito Já”.

“O poder público não pode virar as costas para a opinião da sociedade, é um erro a ser cometido”, lamentou Vuolo.

A prefeita de Santo Antônio de Leverger, Francieli Magalhães, alerta que a cidade e outros municípios da baixada necessitam urgentemente de apoio na busca de recursos. ” Com esse Consórcio só temos a ganhar. Santo Antônio, por exemplo, precisa de um suporte é um município carente tem mais de 2.3000 km de estrada de chão, mais 300 pontes de madeira, é um município carente e esse consórcio vem de encontro para atender a esses municípios, eu sei que sozinho ninguém chega a lugar nenhum e temos que deixar siglas partidárias e pensar na nossa população. Para que nossos resultados e benefícios cheguem no povo para que todos tenhamos qualidade na saúde, educação e todas as areas”, comentou.

O prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, comentou que a região ao entorno da Capital vem sofrendo há anos com a falta de investimentos. “A região é importante para ser olhada em infraestrutura, agricultura familiar porque muitas coisas ainda vem de outros estados, política de urbanização de transporte público e geração de emprego e renda. Sofremos muito com isso a desagregação social, precisamos voltar nossos olhos para isso e saúde, que é uma área que precisa ser olhada com mais atenção. A gente tem que resolver junto aquilo que nos atinge”, conclui o prefeito.

A Primeira dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, participou do evento e através dela, foi proposto a ampliação do projeto Siminina para as demais cidades.

A próxima reunião do Consórcio será realizada na cidade de Planalto da Serra, no dia 5 de março, às 14h30.