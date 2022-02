Câmara dos Deputados retira PL da taxação do milho

Estimular a autonomia na produção agrícola, apresentar a possibilidade de uma nova fonte de renda e também gerar alternativas na alimentação são alguns dos objetivos do curso de Olericultura realizado pelo Sistema FAET/Senar no município de Xambioá. Como resultado, os produtores da região terão a oportunidade de abastecer os comerciantes locais com couve, alface, cebolinha, quiabo e jiló, por exemplo, além de ter o retorno financeiro com as vendas de hortaliças.

As aulas práticas foram realizadas no Assentamento Vale do Corda, na propriedade do agricultor Antônio Carvalho, que também participou do curso. Ele que já trabalha na atividade, ficou atento a cada orientação. “Percebi que algumas técnicas que eu utilizava aqui eram ultrapassadas, como o sistema de plantio sem muita coordenação. Durante o curso aprendi técnicas de manejo do solo, a importância da escolha do local que deve ser em terra fofa, livre de impedimentos físicos e com boa drenagem”, afirmou.

Já o agricultor Manoel Messias acredita que o treinamento deu uma boa base para investir nessa atividade. “Quando soube que teria o curso fiquei muito alegre, porque na fazenda que moramos tem o espaço para trabalharmos com a horta, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de aprender sobre esse tipo de plantio”, contou.

O instrutor do curso, Baltazar Ferreira explicou que o curso trata as principais técnicas de manejo, em especial as olerícolas, que são plantas de ciclo curto. “Nesse curso em especifico trabalhamos na escolha da área, principais manejos de pragas e doenças e também trouxemos para os participantes a alternativa do processo de plantio de áreas pequenas, que é algo que dá pra fazer tanto em propriedades rurais, como também em ambiente urbano”, finalizou.