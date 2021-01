Câmara e OAB articulam cooperação técnica

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu, na tarde desta segunda-feira (25), um lote com 6630 doses da vacina Covishield, mais conhecida como vacina de Oxford/AstraZeneca, encaminhado pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Estado de Saúde (SES). A entrega das doses ocorreu na Central de Rede de Frio do Estado e foi acompanhada pela coordenadora da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Valéria de Oliveira.

De acordo com Valéria, esse novo lote de vacinas será direcionado para a continuidade da vacinação do grupo 1, composto pelos trabalhadores da saúde, de acordo com o que é preconizado pelo plano nacional de imunização contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

Contudo, a vacina de Oxford/Astrazeneca somente será utilizada após o Município finalizar o estoque de 8.027 doses da CoronaVac. Até o domingo (24), 3.787 trabalhadores da saúde das redes pública e privada de Cuiabá já haviam recebido a primeira dose. Para concluir o processo de imunização contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) são necessárias duas doses, com intervalo de 14 a 28 dias.

No caso da vacina de Oxford/Astrazeneca, ela pode ser aplicada com um intervalo maior entre a primeira e a segunda dose, que pode chegar até 12 semanas, conforme os estudos apresentados até o momento.

Ao receber as doses da vacina da Secretaria de Estado de Saúde, as doses foram encaminhadas para a sede da Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, onde funciona a Central de Rede de Frio do Município. De lá, as doses são transportadas diariamente para o Centro de Eventos do Pantanal, onde funciona o polo central de vacinação.