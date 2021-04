Câmara lamenta a morte da mãe do vereador Cezinha Nascimento

O prefeito Emanuel Pinheiro e o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, lançaram nesta sexta-feira (23), mais um polo de imunização contra a Covid-19, desta vez no estacionamento do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, anexo à sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT). Com mais de cem mil doses de imunizantes já aplicadas, a capital matogrossense conta com o 5º polo de vacinação.

Participaram do evento também a secretária Municipal de Saúde, Ozenira Félix, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, o promotor de Justiça, Alexandre Guedes, a desembargadora Helena Maria Bezerra, além dos deputados estaduais Wilson Santos, Paulo Araújo e o vereador Denilson Nogueira.

O novo polo terá atendimento com cerca de 600 pessoas agendadas por dia, a partir de segunda-feira (26), das 8h às 17h. A estrutura dispõe de quatro postos de triagem, oito de cadastros e nove boxes de vacinação. Além disso, o local tem dois leitos de estabilização, uma equipe médica de prontidão e uma ambulância.

“Quero parabenizar o presidente Max Russi, que em um gesto de sensibilidade, solidariedade, que sem nenhuma arrogância, prepotência, sem nenhum desejo de atrapalhar, de encontrar obstáculos à frente de quem quer fazer o bem, deu um passo gigantesco na celeridade com responsabilidade da vacinação da população cuiabana. Eu quero dar o meu abraço também e reconhecimento como prefeito da capital, aos deputados Max, Botelho, Paulo Araújo, Wilson Santos e ao deputado Dr. Gimenez, que estão aqui neste momento. Que possamos avançar com segurança, com responsabilidade e com foco, que tem sido a energia principal da Prefeitura de Cuiabá” agradeceu o prefeito Emanuel Pinheiro em seu discurso.

A secretária de Saúde, Ozenira Félix, agradeceu a parceria com o parlamento estadual. “A descentralização da vacina, já era um projeto do prefeito Emanuel Pinheiro, no entanto vínhamos recebendo quantidades sempre pequenas de doses, mas graças a Deus, as doses estão chegando cada vez com mais frequência, e isso nos possibilitou abrir mais este posto. Quero agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro, pela oportunidade que me deu, de estar à frente da Secretaria, porque apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, temos muitas pessoas de bom coração, que querem o bem de todos, e que nos deram mais uma estrutura para a vacinação. Também quero agradecer a Assembleia Legislativa por ter nos acolhido, para que nós pudéssemos ampliar os locais de imunização. Que Deus nos proteja e que nós consigamos vacinar toda nossa população de Mato Grosso e de Cuiabá no menor tempo possível”, comemorou a gestora da SMS.

O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, aproveitou para ressaltar o trabalho dos servidores municipais e de todo o Estado, que tem trabalhado sucessivamente pela imunização da população. “Parabenizo o presidente Max por tomar essa iniciativa como presidente da AL e a todos os servidores da do Legislativo, do Município de Cuiabá, todos os servidores públicos do Estado, que tem mostrado a importância do serviço público que estão atuando na ponta, por aqueles que não tem condições de pagar por vacina, que dependem de todos nós. Parabéns a toda população”, disse.

O deputado Max Russi, por sua vez, agradeceu ao prefeito Emanuel Pinheiro, por ter se mostrado estar de abraços abertos para novas parcerias em prol da população cuiabana. “Quando nós procuramos o prefeito, com o deputado Eduardo Botelho e a Comissão de Saúde, Emanuel falou ‘vamos, o que for para a gente fazer para ter mais um posto de vacinação, mesmo com a dificuldade das vacinas, a Prefeitura quer ser parceira, quer ajudar’. Quero ressaltar aqui que a Assembleia tem feito muito, nunca votamos e aprovamos tantos projetos de lei, ou fiscalizado com várias CPIs, instaurando vários requerimentos e cobranças, derrubando projeto, com muitas ações importantes. Mas os deputados entendem, que mesmo diante disso, temos condições de fazer mais, e é por isso que nós estamos procurando, valorizando os recursos deste parlamento, administrar de forma rígida e com as sobras ter condições de ser parceiro nesse projeto importante. Eu fico muito feliz , pela secretária de Saúde que você tem, com a equipe de Saúde que você tem, bastante comprometida, que veio aqui junto com nossos servidores e abraçaram essa causa, se colocaram à disposição para tocar esse projeto”, ressaltou o deputado.

2ª dose garantida a todos:

O prefeito Emanuel Pinheiro, fez questão de ressaltar ainda sobre as críticas e acusações infundadas de que Cuiabá estaria estocando vacinas, afirmando categoricamente, e agindo com toda transparência necessária, que isso nunca ocorreu. Pelo contrário, Cuiabá hoje está com 72% das doses recebidas aplicadas, ultrapassando a média nacional, e ficando em 2º lugar no Centro Oeste, como a cidade que mais tem vacinado.

“Hoje eu vi nos sites, municípios que já pararam de vacinar, sabe por quê? Porque usaram as 2 doses como 1ª dose, e aqui em Cuiabá não. Aqui quem vacinou a 1ª dose, pode dormir sossegado, que se for Coronavac, daqui a 28 dias, pode ir lá, que você vai tomar a sua 2ª dose. Não existe a menor possibilidade de faltar. E eu vejo isso, que é zelo, responsabilidade, cuidado com a vida das pessoas, sendo fruto de maldade, pessoas tentando jogar a população contra o prefeito reeleito com voto legitimamente, tentando dizer que estamos estocando vacinas. Nós não estamos estocando! Estamos cuidando daquilo que não nos pertence, se a pessoa toma a 1ª dose, a 2ª dose pertence a ela. E assim está acontecendo, essa vacina não está estocada, está armazenada com todo o cuidado”, explicou Pinheiro.

A respeito da descentralização, que também vinha sendo alvo de críticas, o prefeito afirmou que sempre foi a favor, no entanto, a partir do momento que Cuiabá recebe mais doses para isso. “Não nos faltou em nenhum momento a percepção daquilo que a população deseja. Começamos com uma estrutura moderna que durante 90 dias vacinou milhares de cuiabanos, principalmente os idosos no Centro de Eventos do Pantanal. Mas, a partir do momento que sentimos o clamor popular, do MPE, que pediram pela descentralização, não titubeamos em fazê-lo. Entretanto, a descentralização com vacinas, porque não adianta fazer isso sem vacinas. Hoje, por exemplo, já está acabando as doses, estamos zerando já”, concluiu.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o polo da Assembleia Legislativa imunizará a princípio o grupo de idosos que compõem a faixa etária de 60 a 64 anos com a 1ª dose da vacina. É necessário que antes de saírem de casa, as pessoas consultem o seu cadastro através do Site Vacina Cuiabá para saberem o local para onde devem estar se direcionando, bem como o dia e hora da imunização.