Câmara Municipal e Prefeitura dão início ao ciclo de palestras Setembro Amarelo com prevenção ao suicídio

Incluídos no programa Minha Rua Asfaltada, os bairros Jardim Primeiro de Março e João Bosco Pinheiro, ambos localizado na região Norte, seguem com obras em andamento. Somados, as duas comunidades vizinhas recebem da Prefeitura de Cuiabá, um investimento de mais de R$ 7 milhões, o que resultará na construção de aproximadamente oito quilômetros de rede de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçada.

As obras nas localidades foram iniciadas em períodos distintos e, em cada uma delas, se encontram em fases diferentes. No Primeiro de março, por exemplo, onde serão mais de cinco quilômetros, as Ruas B, C, D e U já foram completamente revestidas com a massa asfáltica. Neste momento, o mesmo processo é realizado na Rua F e, paralelamente, uma equipe finaliza a etapa de terraplanagem na Avenida Quatro.

Já no João Bosco Pinheiro, o trabalho caminha com os estágios de construção da rede de drenagem e terraplanagem. A atuação teve como ponto de partida as Ruas K e R, evoluindo para as vias P, Q, R, Quinze, Dezesseis, Dezessete, dentre outras. Conforme o projeto elaborado pela Secretaria de Obras Públicas, o bairro receberá o equivalente a 2,14 quilômetros de asfaltamento e os demais complementos de infraestrutura viária.

“Juntamente com todos os benefícios que uma obra dessa traz para a população, podemos destacar também a maneira como ela é realizada. Sempre prezando pela qualidade. Respeitamos todas as etapas técnicas recomentadas, no intuito de assegurar uma maior longevidade a malha viária. Sabemos o quanto um cidadão sonha em ver sua rua asfaltada e, nesse sentido, não podemos entregar a ele qualquer coisa. Ele tem que se orgulhar do local onde mora e cabe a nós colaborar com isso”, argumenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

RECUPERAÇÃO

A atuação nos bairros engloba ainda o trabalho de melhoria no sistema de escoamento de água pluvial da Avenida Soares de Andrade. A via é uma das mais movimentadas da região, faz a divisa entre as duas comunidades, além de dar acesso ao CPA IV e Jardim Brasil. Apesar de já ter sido pavimentada, em anos anteriores, ela não contava com a tubulação de drenagem, prejudicando, principalmente, a parte mais baixa da avenida, durante o período chuvoso.

O trabalho de correção foi iniciado no entroncamento com a Rua M e finalizado no encontro com a Rua S, totalizando cerca de 300 metros. “Em toda extensão, foram instaladas manilhas de 60mm, 80mm, e 1m, conforme as especificações estabelecidas no projeto. Além da tubulação completa, a avenida passou a contar com quatro bocas de lobo distribuídas em pontos estratégicos”, explica o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

MINHA RUA ASFALTADA

Implantado em 2017, o programa Minha Rua Asfaltada se consolidou como uma grande ação de infraestrutura. Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá chegou a 47 bairros beneficiado com a atividade, levando em consideração as obras concluídas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, são nove comunidades da região Norte, 18 da Sul, 12 da Leste e oito da Oeste.