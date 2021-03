Câmara participa de debate sobre promoção e proteção dos direitos da população negra

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico realizou na manhã desta sexta-feira (19), reunião de planejamento do evento “Peixe Santo”, que vai acontecer em Cuiabá nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril. A Pasta recebe o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Corpo de Bombeiros para evitar aglomerações durante a venda e retirada do produto, que serão feitas em sistema drive thru.

O Peixe Santo vai acontecer entre nos dias 31 de março (quarta-feira), das 8h às 18h, no dia 01 de abril (quinta-feira), das 8h às 19h e no dia 02 de abril (sexta-feira Santa), das 8h às 12h. Cada carro poderá comprar apenas o máximo de 5 peixes. O drive thru vai funcionar em quatro pontos da capital: Parque Tia Nair, Centro de Eventos do Pantanal, Centro Cultural Silva Freire e Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT).

A sinalização dos locais e organização do trânsito durante o evento ficará por conta da Secretaria de Mobilidade Urbana. No Centro de Eventos do Pantanal, equipe da Semob estará presente para auxiliar na indicação do local de venda do peixe, visto que o espaço também está sendo utilizado para vacinação contra COVID-19. Os quatro pontos de comercialização do peixe receberão placas de sinalização.

O projeto ocorre há quase 30 anos e já virou tradição em Cuiabá, sendo um evento que reúne, todos os anos, milhares de participantes, com resultado significativo no comércio de peixes, atingindo, em 2018, cerca de 140 toneladas.

“Esta é uma reunião para alinhar os detalhes, para que tudo ocorra perfeitamente nos dias de realização do “Peixe Santo”. Para a execução de um evento desse porte em momento de pandemia se faz necessária união e colaboração de todos, por isso temos aqui presente representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana, do Corpo de Bombeiros e toda equipe técnica da nossa Secretaria. Vamos investi r na estrutura, para que não haja aglomeração, garantindo que as medidas de biossegurança sejam cumpridas e também que a tradição cuiabana seja mantida”, pontuou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

No ano de 2020, o Peixe Santo não ocorreu, em razão das normas de enfrentamento ao novo Corona Vírus – COVID 19. Este ano, para manter a tradição e para evitar aglomerações, a Prefeitura irá retornar a execução do projeto, cumprindo as exigências relacionadas à biossegurança, de acordo com recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vereador Kássio Coelho esteve presente na reunião e deixou o apoio da Câmara Municipal de Cuiabá a realização do tradicional evento, reforçando também a decisão assertiva da Prefeitura de Cuiabá pela modalidade drive thru, colocando a saúde pública em primeiro lugar.

Cadastramento Aberto até dia 22 de março

As inscrições para credenciamento dos interessados na venda e doação de pescado durante o evento “Peixe Santo” estão abertas até às 16h do dia 22 de março. Este ano o evento vai acontecer em sistema de drive thru. A nova modalidade de comercialização foi adotada para atender as medidas de biossegurança em momento de pandemia da COVID-19.

De acordo com edital, os interessados em vender devem apresentar requerimento impresso e devidamente preenchido na Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, juntamente com documentos elencados, como CPF, CNPJ e selo de qualificação do produto.

Dentre as exigências, é necessário possuir o mínimo de 20 toneladas de pescado para a comercialização no evento e apresentar Certidão de Regularidade Municipal e Trabalhista. Além de aceitar o preço do pescado tabelado pela Secretaria em R$ 15,90 o quilo.

Informações adicionais devem ser encaminhados por email cpl@cuiaba.mt.gov.br. O Credenciamento e o envelope contendo os Documentos de Habilitação e Formulário de Requerimento deverão ser entregues à Presidente da Comissão Permanente de Licitação até às 16:00 (dezesseis horas), do dia 22 de março de 2021 – Fuso horário de Cuiabá/MT, diretamente na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe – Telefone: (65) 3645-6156. Atendimento: Das 08:00 às 12:00hs e das 14:00 às 18:00hs. Endereço: Praça Alencastro, n° 158, 5º Andar – Centro – Cuiabá/MT.