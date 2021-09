Câmara participa do primeiro encontro municipal “Setembro Amarelo, Sua Vida Importa”

Walfredo Rafael/Secom Câmara O encontro aconteceu no formato híbrido, na tarde de quarta (29)

O presidente da Casa, vereador Juca do Guaraná Filho, disse que o legislativo está de portas abertas para debater o tema

Com o tema “por que precisamos falar sobre depressão e suicídio?”, foi realizado o primeiro encontro municipal Setembro Amarelo – Sua Vida Importa. O evento aconteceu na última quarta-feira, 29 de setembro, sob iniciativa da primeira-dama, Márcia Pinheiro, e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, contou com a participação da Câmara de Cuiabá.



O psiquiatra e membro da Associação Mato-grossense de Psiquiatria, Manoel Vicente, conduziu o debate e abordou o tema da programação. Segundo ele, é preciso analisar o assunto como qualquer outro problema de saúde que necessite de primeiros socorros.



“O que devemos fazer, enquanto sociedade, é falar sobre o suicídio para que quando algo acontecer você saiba como agir. Precisamos aprender sobre o assunto, queremos levar informação para que as pessoas saibam como prevenir a situação”, disse. Leia mais: Audiência pública debate "Ilhas urbanas de calor: enfrentando as mudanças climáticas em Cuiabá"



De acordo com a secretária adjunta dos Direitos Humanos, Christiany Fonseca, é preciso debater o tema a fim de quebrar estigmas.



“Infelizmente ainda há muito tabu para se discutir sobre isso, por essa razão trouxemos essa discussão, não para falar sobre depressão somente como patologia, mas de como a sociedade pode lidar com aquele que sofre com essa patologia”, comentou.





O presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), também participou do debate e deixou o apoio do Poder Legislativo a ações de valorização da vida.



“A Câmara de Cuiabá está de portas abertas para que nós possamos debater esse assunto tão importante para a nossa população”, destacou.





Também participaram do encontro o prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Governo, Luis Cláudio, representantes do Centro de Valorização da Vida de Mato Grosso (CVV), da Secretaria Municipal de Saúde, deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, e o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos, Henrique Schneider.

Secom Câmara