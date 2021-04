Câmara prorroga regime de teletrabalho até 15 de abril

Prossegue nesta segunda e terça-feira (5 e 6) a entrega dos Kits da Alimentação Escolar para 27 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), da Regional Sul. Os kits começaram a ser entregues no dia 30 de março. Até o momento 3.482 kits já foram entregues em unidades do campo, creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), para estudantes em situação de vulnerabilidade, atendidos pelo Programa Bolsa Família, do Governo Federal.

De acordo com informações da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação 100% das unidades do campo, além de creches e CMEIs da Regional Sul, além de duas escolas da regional já receberam os kits, totalizando 2.623 kits. Nas unidades do campo foram entregues 859 kits.

Assim que são entregues nas unidades educacionais, as equipes gestoras organizam a entrega aos pais, que é feita em dias e horas pré-agendados, com todas as medidas de biossegurança. Para orientar as unidades educacionais, a Secretaria Municipal de Educação produziu um vídeo com recomendações sobre utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), distanciamento físico, aferição de temperatura e outros procedimentos.

O Kit da Alimentação Escolar atende 18 mil estudantes matriculados na rede pública municipal de Educação e, é composto por produtos não perecíveis. A cada entrega são complementados por uma proteína e fruta. Nessa etapa foram acrescentadas uma dúzia de ovos e laranjas. Os itens já fazem parte do cardápio da alimentação escolar da rede pública municipal de Educação, e inclui arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, biscoito e leite. No kit também estão sendo entregues produtos de higiene (sabão em barra e sabonete), para cada um dos estudantes.

Em cinco etapas da entrega dos kits, a ação iniciada no ano passado quando foram suspensas as atividades presenciais nas unidades da rede pública municipal de educação em função da pandemia provocada pelo novo coronavirus, o Município já entregou 66.062 kits para alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família e, em dezembro de 2020, para 100% dos alunos. A ação é coordenada pela primeira dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

O prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre a ação destacando o seu caráter humanitário, neste momento tão difícil para a população. “Acreditamos que essa ação, coordenada pela primeira dama Marcia Pinheiro, está ajudando a diminuir os efeitos e impactos negativos da pandemia naquelas famílias mais vulneráveis, que mais precisam do olhar sensível da gestão”, salientou o gestor.