Câmara prorroga suspensão das atividades presenciais por mais 10 dias

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu na tarde desta sexta-feira (26), no Palácio Alencastro, com o prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat e, virtualmente, com os 11 demais gestores dos municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá para discutir medidas de enfrentamento ao contágio pelo novo coronavírus. Pinheiro reforçou que irá editar, até a segunda-feira (29), decreto emergencial a ser aplicado na capital. As medidas serão conciliadas com a cidade industrial.

Durante a reunião, o prefeito Emanuel Pinheiro também colocou à disposição dos municípios que englobam o Consórcio, o Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus e ainda profissionais como sanitaristas e pneumologistas para dar suporte e orientações para evitar a propagação do vírus.

O prefeito, durante a reunião, citou que o Governo do Estado, agora, reconhece que, cada cidade deve adotar suas medidas conforme à sua realidade. “Discutimos um alinhamento para agregar, conciliar as medidas de enfrentamento da Covid”.

Quanto à ideia de colocar o Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus à disposição dos municípios da Baixada, Pinheiro adianta: “se a gente puder agir respeitando as particularidades de cada região e garantir uma assistência aos municípios, então iremos colocar isso em prática. Estamos estreitando esse pensamento. Temos que nos unir e ter parcerias nesse momento. Precisamos que os 13 municípios estejam unidos e o nosso partido, a nossa bandeira, será a união”, concluiu.

O prefeito Kalil também concordou que neste momento, Cuiabá e Várzea Grande terão que adotar medidas em conjunto. “Neste momento de crise a nossa cidade se comunica o tempo e a gente vem tentando ajustar as medidas. Estamos todos nós vivendo um momento difícil e a gente vai estar em discussão e vamos apresentar ao Consórcio as nossas decisões. Neste momento precisamos de união”, comentou ele.

Consórcio

O Consórcio Vale do Rio Cuiabá é formado por Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste e Santo Antônio de Leverger. Com uma área aproximada de 76 mil quilômetros quadrados, esses municípios somam mais de 1 milhão de habitantes.