Câmara realiza exposição com o tema “Antigos Carnavais de Cuiabá”

Em live nesta terça-feira (22), o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a prorrogação das convocações do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação para até 02/07/2022. Com isso, serão chamados para posse, neste momento, mais 384 candidatos nos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) e Técnico em Nutrição Escolar (TNE).

O Decreto Municipal 7.944, de junho de 2020, determinou a suspensão do Concurso Público por seis meses. Por conta da validade do certame pelo prazo de dois anos, o executivo retomou as convocações pelos seis meses restantes.

O Concurso Público foi realizado em 2019 e, ao todo foram chamados 2.002 candidatos aprovados (vagas ofertadas pelo certame) e mais 1.800 candidatos do cadastro de reserva.

O prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre os motivos que levaram a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público. “São vários, o elevado número de desistência dos candidatos convocados; o elevado número de aposentadorias nos últimos meses; infelizmente os falecimentos em decorrência da covid 19 e outras doenças além dos pedidos de exoneração e, por fim, a inauguração de novas unidades educacionais e a incorporação de duas creches que eram do Estado, na rede pública municipal de Educação. Assim, a fim de mantermos a qualidade do ensino e do atendimento aos nossos estudantes, que somam mais de 57 mil matriculados neste ano letivo, vamos prorrogar a validade do Concurso Público”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Os atos de nomeação e posse para os cargos serão publicados nos próximos dias.