Câmara realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Soldado

A Prefeitura de Cuiabá está realizando obra de manutenção na estação Alencastro, na Avenida Getúlio Vargas, centro da capital, e até o final do mês de agosto, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) irá concluir o termo de entrega de responsabilidade do espaço para a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (MTU). Em setembro, as estações Bispo e Ipiranga seguirão o mesmo processo.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, a Semob que até então é responsável por gerir o local, passará a atuar como órgão fiscalizador e regulador. ” Com a obra concluída, até o final do mês a estação Alencastro estará entregue para as empresas de ônibus gerenciar. Sendo assim, cuidando da manutenção e tudo que for ligado a estação. A Semob vai fiscalizar a qualidade do serviço prestado pela AMTU a população. E em setembro, as estações Bispo e Ipiranga também serão repassadas à MTU”, comentou o secretário.

Segundo o diretor de Transportes da Semob, Nicolau Budib, as televisões serão retiradas e futuramente serão instalados painéis leds. A troca de aparelhos é para inibir ações de vandalismo, roubo ou furto. “A princípio serão retiradas, mas a população não será prejudicada. Serão colocados painéis com letreiros e ainda, a população contará com sempre com a presença de agentes por perto”, explicou ele.

A reforma na Alencastro inclui, pintura, troca de vidros, manutenção nas portas eletrônicas, limpeza do ar-condicionado e outros.

A Estação Alencastro é o ponto de parada mais utilizado pelos usuários do transporte público que seguem destinos para os bairros: Santa Amália, Terminal do CPA I, Grande Terceiro, Terminal Antártica, Jardim Gramado, Santa Terezinha, Pedra 90, entre outros. São cerca de 20 mil pessoas ao dia que utilizam a estação.